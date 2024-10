Footox épisode 18 : French touch et beauté catalane !

Un peu d’Espagne, un zeste d’Angleterre et beaucoup de Footox !

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a vécu une semaine compliquée, mais a quand même marqué, le FC Barcelone continue de martyriser ses adversaires, tandis que le Sunderland de Régis Le Bris régale l’Angleterre : du beau football sauce Footox en résumé ! Un épisode enregistré et présenté par Adel Bentaha, Florent Toniutti, Javier Prieto Santos et Marc Hervez.

Mbappé, Barça, Sunderland : French touch et beauté catalane Le dernier #Footox est dans la boîte !https://t.co/Cv7Y7Omuos — So Foot Arena 🔥 Coparena 🤜🤛 So Foot (@sofootarena) October 22, 2024

Retrouvez l’épisode 18 de Footox, en ligne depuis ce mardi, avec au menu un échange autour de la semaine de Kylian Mbappé, de la machine Barça version Hansi Flick et de Sir Régis Le Bris qui fait le bonheur de Sunderland en Angleterre. Un épisode à retrouver sur toutes les plateformes de stream audio.

