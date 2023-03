Un invité de marque au Stadium of Light.

Dans l’ombre des affiches Naples-Francfort et Real-Liverpool, six matchs de Championship étaient aussi programmés ce mercredi soir. Parmi ces rencontres de D2 anglaise, le duel entre Sunderland et Sheffield United a retenu l’attention pour une raison particulière : l’attaquant du FC Barcelone Ousmane Dembélé se trouvait dans les tribunes du Stadium of Light. Une présence inattendue qui peut s’expliquer par l’amitié entre le joueur et Kyril Louis-Dreyfus (fils de Robert et Margarita Louis-Dreyfus), le jeune propriétaire français des Black Cats.

Unexpected pic of the night: Ousmane Dembélé in attendance for the game between Sunderland and Sheffield Utd — he’s together with #SAFC owner Kyril Louis Dreyfus 🔵🔴📸 pic.twitter.com/EoXoD4k79S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2023

Actuellement éloigné des terrains pour une blessure à l’ischio-jambier subie fin janvier, l’attaquant de 25 ans a donc mis à profit son temps libre pour assister à la rencontre. Ce choix confirme en tout cas son intérêt pour les divisions inférieures du football anglais, qu’il a fréquentées virtuellement il y a quelques années avec le Winchester FC. Le Français n’aura pas porté chance au club de son ami, qui s’est incliné (1-2) contre l’un des favoris à la montée et stagne en milieu de classement (12e).

La passion, la vraie.

