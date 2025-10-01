- C1
- J2
- Barcelone-PSG
En direct : Barça-PSG (0-0)
Par Tom Binet
Bonjour tout le monde ! Cette affiche aurait pu être une finale à Munich il y a quelques mois, ce sera finalement un passage au révélateur pour les deux équipes sur ce début de saison. Des blessés, oui, mais de l'enjeu, aussi !
On se retrouve dans la soirée pour vibrer tous ensemble devant cet énième Barça-PSG !
FC Barcelone
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Paris Saint-Germain
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
WS Wojciech Szczęsny JK Jules Koundé RA Ronald Araujo PC Pau Cubarsí GM Gerard Martín PE Pedri FD Frenkie de Jong LY Lamine Yamal DO Dani Olmo MR Marcus Rashford RL Robert Lewandowski
