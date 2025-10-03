Un compliment au PSG, mais les Marseillais ne pourront qu’apprécier.

À la veille de défier Metz pour la 7e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots pour défendre le bilan de son OM, et surtout la victoire face au PSG (1-0) le 22 septembre dernier. Selon lui, ce succès n’a pas reçu le respect qu’il méritait, surtout du côté des médias parisiens. « On est en train d’enchaîner les victoires, on a gagné contre le PSG. On pouvait penser que c’était Paris B ou C et finalement ils vont à Barcelone remporter le match, le Barça n’a pas dépassé le milieu de terrain en deuxième mi-temps. Donc finalement on peut dire qu’on a fait un très grand match, a lancé l’Italien en conférence de presse. Vos collègues parisiens auraient pu avoir plus de respect par rapport à ce qui a été dit. »

Un mercato pour redresser la barre

Mais RDZ ne s’arrête pas là. Il explique que le renouveau olympien passe surtout par un mercato enfin réussi. Pavard, Aguerd, Emerson, Vermeeren, Paixão, O’Riley… autant de recrues qui ont permis à l’OM de sortir la tête de l’eau après un mois d’août compliqué et deux défaites en trois matchs. Sans oublier le fameux match à Madrid, révélateur de la philosophie et du potentiel de son équipe : « On avait hâte d’avoir des joueurs de ce calibre avec nous pour pouvoir nous relancer. Le match à Madrid a aussi été déterminant pour comprendre certaines choses footballistiques et qu’on prenne conscience de ce qu’on est nous-mêmes. »

Il a vite appris à parler marseillais, Roberto, y a pas à dire.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?