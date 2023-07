Le FC Barcelone sanctionné par l’UEFA, l’OM, le PSG et Monaco toujours surveillés

Rien à voir avec l’affaire Negreira.

La première chambre de la Commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA, responsable du fameux Fair-Play financier, a rendu public ce vendredi ses décisions. Parmi celles-ci, une lourde sanction pour le FC Barcelone et une amende de 500 000 euros pour avoir « mal déclaré, au cours de l’exercice 2022, des bénéfices provenant de la cession d’actifs incorporels (autres que des transferts de joueurs), qui ne sont pas des revenus pertinents en vertu du règlement ».

L’UEFA a également sanctionné d’autres clubs soumis au dernier contrôle du FFP pour la saison 2022-23, dont Manchester United, Trabzonspor et le Royal Antwerp. Les clubs français eux passent entre les mailles du filet. Déjà surveillés lors de la dernière saison, l’Olympique de Marseille, le Paris Saint Germain, Monaco et Lille ont atteint les objectifs fixés pour l’exercice 2022. Les trois premiers seront toujours contrôlés la saison prochaine, tandis que les Dogues eux n’auront plus de comptes à rendre.

Who let’s the Dogues out ?

