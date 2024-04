Le Havre tient tête à Paris et retarde la fête

Paris Saint-Germain 3-3 Le Havre

Buts : Barcola (29e), Hakimi (78e) et Ramos (90e+5) pour le PSG // Opéri (20e), Ayew (38e) et Touré (61e, SP) pour le HAC

Le douzième titre de l’histoire du Paris Saint-Germain attendra encore un peu. Malgré une grande fin de match, le club de la capitale a payé ses largesses défensives, ne pouvant qu’arracher le nul dans les derniers instants face au Havre (3-3). Une petite déception à quatre jours d’aller défier le Borussia Dortmund en demi-finales allers de la Ligue des champions. Passés tout proche d’un exploit retentissant, les Hacmen rentrent en Normandie avec un point qui pourrait s’avérer précieux dans leur course au maintien.

Paris prend l’eau

Dès les premiers instants, les Parisiens confisquent le ballon et tentent leur chance de loin à la moindre petite ouverture, tandis qu’Achraf Hakimi multiplie les appels aux quatre coins du terrain. Mais le seul – petit – frisson vient du pied d’Ousmane Dembélé, sans réussite. Et comme contre Clermont, le PSG cède sur la première incursion adverse : trouvé côté opposé en bout de chaîne, Christopher Opéri a tout le loisir d’ajuster Keylor Navas d’un tir croisé à ras de terre pour rafraîchir l’ambiance (0-1, 20e). À la peine pour se créer de véritables occasions, les Rouge et Bleu s’en remettent à leur jeunesse pour recoller, Warren Zaïre-Emery s’infiltrant pour mettre sur orbite un Bradley Barcola qui avait déjà tenté un joli ciseau quelques minutes plus tôt (1-1, 29e). Mais alors que la pluie redouble d’intensité sur la porte d’Auteuil, la défense du club de la capitale se fait transpercer une deuxième fois sur une talonnade de Loïc Nego pour André Ayew, qui retrouve ses vieilles habitudes en crucifiant Paris d’une frappe au premier poteau (1-2, 38e).

Le réveil aura sonné trop tard

Dès la reprise, Luis Enrique lance ses premières cartouches, et le club de la capitale tente timidement de refaire son retard, à l’image de cette opportunité pour Hakimi, trouvé en position d’avant-centre. Mais les têtes parisiennes sont bel et bien déjà tournées vers l’Allemagne, et une seule offensive suffit au HAC pour enfoncer son hôte sur un penalty d’Abdoulaye Touré, concédé par Danilo et sifflé après intervention de la vidéo (1-3, 61e). Une soirée qui entérine le fait que ce PSG-là ne concourt plus au titre de meilleure défense du championnat. Pas de quoi en revanche faire perdre sa voix à la tribune Auteuil, qui continue d’encourager ses hommes et qui est finalement récompensée par Hakimi, parfaitement lancé par Gonçalo Ramos (2-3, 78e). Le Portugais perd ensuite son face-à-face avec Arthur Desmas (84e), mais le siège parisien finit par porter ses fruits quand il dévie au fond le centre de Lee Kang-in d’une magnifique tête, faisant exploser tout le Parc des Princes (3-3, 90e+5). L’invincibilité des Rouge et Bleu en Ligue 1 depuis septembre est sauve, mais le titre attendra encore un peu, Monaco pouvant toujours revenir à égalité de points. Le sacre pourrait en revanche être officiel si les joueurs de la Principauté ne s’imposent pas à Lyon, dimanche.

PSG (4-3-3) : Navas – Hakimi, Marquinhos (Škriniar, 62e), Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio (Lee, 46e) – Dembélé (Mbappé, 46e), Kolo Muani (Ramos, 62e), Barcola (Mayulu, 46e). Entraîneur : Luis Enrique.

Le Havre (3-4-3) : Desmas – Lloris, Sangante, Salmier – Nego, Toure, Targhalline (Kouziaïev, 82e), Opéri – Casimir (Joujou, 82e), Ayew (Kechta, 71e), Sabbi (El Hajjam, 90e+6). Entraîneur : Luka Elsner.