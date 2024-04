Kylian Mbappé se dirige vers une année record

Venez le chercher.

Double buteur face à Lorient ce mercredi (1-4), Kylian Mbappé espérait sûrement offrir aux Parisiens un douzième titre de champion de France mais la victoire de Monaco (1-0) a repoussé d’une journée l’échéance. En attendant Mbappé peut se féliciter d’être déjà dans la meilleure saison de sa carrière. Avec 43 buts inscrits en autant de matchs disputés (toutes compétitions confondues), le Français dépasse son record de la saison précédente qui était de 41 réalisations.

Depuis son premier match de la saison 2023-2024, le 19 août face à Toulouse (1-1), Kylian Mbappé a planté à 26 reprises en championnat, 8 en Ligue des champions, 8 également en Coupe de France et une fois lors du Trophée des champions. Une progression quasi linéaire, puisqu’il avait porté son total à 39 pions en 2018-2019 et 2021-2022, 30 en 2019-2020 et 21, à ses débuts à Monaco en 2017-2018.

Et la saison n’est pas encore finie.