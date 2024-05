Pronostic Monaco Clermont : Analyse, cotes et prono du match Ligue 1

Monaco se reprend face à Clermont

2e de Ligue 1, l’AS Monaco a connu un coup d’arrêt le week-end dernier en s’inclinant contre l’Olympique Lyonnais au terme d’une rencontre très agréable (3-2). Ce revers a permis aux poursuivants du club du Rocher de se replacer et de revenir sur les pas des Monégasques. Actuellement, les hommes d’Adi Hütter possèdent 2 et 3 points d’avance sur Brest et Lille, qui vont jouer le coup à fond dans ce sprint final. Avant son revers au Groupama Stadium, Monaco avait signé une très belle série de résultats avec 6 victoires et 2 nuls. Ce samedi, l’ASM reçoit la lanterne rouge et compte en profiter pour consolider sa place sur le podium, qui lui permettrait de disputer la Ligue des Champions. Pour réussir cet objectif, le coach autrichien compte sur Ben Yedder, Balogun, Minamino, Akliouche ou Zakaria. En revanche, Golovin, blessé, manquera la fin de saison. Dans la défaite à Lyon, Ben Yedder a retrouvé enfin le chemin des filets, signant même un doublé.

En face, Clermont vit un exercice très compliqué mais s’est relancé le week-end dernier en dominant le Stade de Reims (4-1). Lors de cette rencontre, Cham et Rashani se sont illustrés en inscrivant chacun un doublé. A la faveur de cette victoire, le club auvergnat s’est replacé pour revenir à 4 points du barragiste et du 1er relégable. Avec seulement 3 journées à disputer, Clermont ne peut pas perdre de temps mais fait face à un calendrier compliqué avec Monaco, Lyon et Lorient au programme. Pire attaque de Ligue 1, Clermont n’avait jamais inscrit 4 buts dans un match cette saison. En déplacement, les Clermontois souffrent avec 5 derniers matchs sans victoire. A domicile, Monaco devrait faire le job face à Clermont et consolider sa place sur le podium.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

