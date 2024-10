Pronostic Allemagne Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Allemagne remporte le choc face aux Pays-Bas

Après son titre mondial en 2014, l’Allemagne a connu un long passage délicat. Dix ans après, à quelques mois de l’Euro organisé sur son sol, la fédération allemande dans une situation d’urgence a décidé de confier l’équipe à Nagelsmann. Le jeune entraîneur a rapidement imposé sa patte mais a vu ses hommes s’incliner en quarts de finale face à l’Espagne, malgré une prestation de qualité. L’ancien coach du Bayern veut s’appuyer sur cette base pour préparer le Mondial 2026. Toutefois, il fait face au départ à la retraite de plusieurs éléments importants comme Gündoğan, Müller, Neuer ou Kroos. De plus, il déplore les blessures de 2 joueurs majeurs dans son organisation avec Musiala et Havertz, mais aussi celle de Ter Stegen. Dans cette Ligue des nations, les Allemands ont étrillé la Hongrie (5-0) avant de signer un bon nul dans le choc face aux Pays-Bas disputé à Amsterdam (2-2). Cette deuxième opposition face aux Bataves devrait déterminer le 1er de cette poule.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, les Oranje ont connu eux aussi une traversée du désert, et même plus aride, en manquant l’Euro 2016 et le Mondial 2018. Depuis, la sélection néerlandaise monte en puissance avec un quart de finale au Mondial 2022 et une demi-finale lors du dernier Euro. À l’instar de l’Allemagne, les Pays-Bas ont bien lancé leur campagne de Ligue des nations en dominant facilement la Bosnie Herzégovine (5-2) avant le nul contre le Nationalelf (2-2). Ronald Koeman s’appuie sur un groupe assez classique avec les Gakpo, Simons, Van Dijk ou Gravenberch. Mais il y a du monde forfait ou non convoqué avec notamment les absences de Timber, Koopmeiners, Aké, De Roon ou Depay. À domicile, l’Allemagne devrait s’imposer face aux Pays-Bas après avoir pu tenir le nul à Amsterdam.

► Le pari « Victoire Allemagne » est coté à 1,75 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,45 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 145€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Allemagne – Pays-Bas

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Allemagne – Pays-Bas sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Allemagne – Pays-Bas avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Allemagne Pays-Bas détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Les Pays-Bas et l’Allemagne se neutralisent