Pronostic Pays-Bas Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Allemagne solide dans le choc face aux Pays-Bas

Les 2 favoris du groupe 3 de la Ligue des nations s’affrontent ce mardi à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam, avec cette affiche entre les Pays-Bas et l’Allemagne. La sélection batave a été quart-de-finaliste du dernier Mondial et s’est hissée dans le dernier carré lors de l’Euro 2024. Pour commencer cette nouvelle édition de la Ligue des nations, les hommes de Ronald Koeman ont frappé fort en dominant 5-2 la Bosnie-Herzégovine. Lors de ce match, les attaquants néerlandais se sont fait plaisir, puisque Zirkzee, Gakpo, Weghorst et Simons ont tous marqué. Bien rentrés dans cette compétition, les Pays-Bas livrent un test face à une Allemagne revenue sur le devant de la scène.

En face, l’Allemagne a retrouvé des couleurs depuis que Nagelsmann a pris les commandes de l’équipe. Auteur d’un Euro d’excellente facture, les Allemands ont vu leur parcours s’arrêter en quarts de finale face à une Espagne qui s’imposera quelques jours plus tard. À la suite de l’Euro, le Nationalelf a perdu plusieurs cadres qui ont pris leur retraite internationale, avec Kroos, Neuer, Müller et Gündoğan. Toutefois, l’émergence des Musiala ou Wirtz laissent entrevoir de belles perspectives pour l’Allemagne. Cette jeunesse s’est signalée lors de la large victoire face à la Hongrie (5-0) avec des buts des deux hommes, mais aussi de Füllkrug, Pavlović et Havertz. Ce Pays-Bas – Allemagne s’annonce spectaculaire avec des buts à prévoir. En grande forme, les Allemands devraient au moins accrocher le point du nul.

Le pari « Victoire Allemagne ou match nul et plus de 1,5 but » est coté à 1,68

Le pari « Havertz ou Musiala buteur » est coté à 1,98

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

