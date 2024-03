Pronostic Allemagne Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Allemagne enchaîne face aux Pays-Bas

L’Allemagne est automatiquement qualifiée pour le prochain Euro qu’elle organise sur ses terres. Dans le dur depuis son titre de championne du monde en 2014, la sélection allemande espère se reprendre devant son public en juin. Depuis plusieurs années, le Nationalelf produit des prestations décevantes en étant incapable de sortir de sa poule lors des 2 derniers Mondiaux. Pour se préparer pour l’Euro 2024, l’Allemagne a disputé de nombreux matchs amicaux avec des prestations loin d’être abouties qui ont poussé au départ de Flick et son remplacement par Naglesmann. L’ancien coach du Bayern a également connu des débuts compliqués mais vient de voir sa formation livrer l’un de ses meilleurs matchs face à la France (0-2) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, Toni Kroos a effectué son retour alors qu’il avait décidé d’arrêter sa carrière internationale à la suite de l’élimination de l’Euro 2020. Le maître à jouer du Real Madrid a été omniprésent contre les Tricolores, avec plus de 140 ballons joués, et a été décisif sur le coup d’envoi en servant la pépite Wirtz, buteur après seulement 7 secondes. Par la suite, les Allemands ont bien tenu derrière avant de doubler la mise par Havertz. En confiance, l’Allemagne veut enchaîner, cette fois à domicile, face à un autre gros morceau, les Pays-Bas.

La sélection batave a elle aussi connu un trou d’air en ratant consécutivement l’Euro 2016 et le Mondial 2018. Depuis les Oranje se sont légèrement repris avec un 8e de finale à l’Euro 2020 et un quart de finale du Mondial 2022. Plus récemment, les Néerlandais ont participé au dernier final 4 de la Ligue des Nations où ils ont fini en 4e position. Tombés dans le groupe de la France lors des éliminatoires, les Pays-Bas ont souffert mais ont obtenu leur ticket pour l’Euro en réalisant une excellente dernière ligne droite. Comme la majeure partie des qualifiés, les hommes de Koeman se préparent pour le mois de juin et ont obtenu une belle victoire face à l’Ecosse (4-0) le week-end dernier mais tout n’a pas été parfait. Lors de ce match, le score a pris de l’ampleur en fin de rencontre alors que les Ecossais ont touché à 2 reprises les montants lorsque le tableau d’affichage était encore serré. Dans cette sélection, on retrouve évidemment les Van Dijk, Depay, Aké, Frimpong ou Simons. En pleine confiance après son succès face aux Bleus, l’Allemagne devrait se réconcilier avec son public en enchainant face aux Pays-Bas.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

