Quand Niclas Füllkrug galérait à se faire des pâtes

Meilleur face au but qu’aux fourneaux.

Devenu la coqueluche du public allemand, Niclas Füllkrug incarne un véritable bol d’air frais au sein de la Nationalmannschaft. Devenu international à 29 ans, l’attaquant du Borussia Dortmund brille par une normalité qui détonne et lui confère un capital sympathie indiscutable. Dans le numéro-bilan de l’Euro 2024, So Foot est allé marcher sur ses traces, chez lui à Hanovre, où il a fait ses premiers pas sur le terrain du club de son quartier, Ricklingen. Néanmoins, c’est au Werder Brême que sa formation se poursuit, avant d’éclore avec les pros en 2013.

Des années plus tard, suite à sa première convocation avec l’Allemagne en 2022, une photo sortie de nulle part resurgit des méandres d’Internet. On y voit le jeune Niclas dans la cuisine de son appartement du centre de formation brêmois, visiblement pas très à l’aise. Florian Petrow s’en rappelle très bien puisqu’il n’est autre que l’auteur du cliché pris en 2010, dans le cadre d’un papier paru dans le canard local, à propos d’un talentueux gamin de Ricklingen devenu espoir du Werder : « Après l’interview, on est passé au shooting et je lui ai dit qu’on devait avoir l’impression qu’il était capable de se débrouiller dans la vie de tous les jours. » A l’idée de le photographier en train de faire la cuisine, Füllkrug aurait « bégayé » selon Florian : « Je lui ai demandé s’il avait des pâtes, de l’huile, le minimum quoi. Il a dit oui, donc super, on va bricoler une photo avec ça. »

Niclas Füllkrug steht laut @Sportbuzzer vor der Verlängerung bei #H96. Sein Weg zum Erfolg ist gepflastert mit frittierten Spaghetti. pic.twitter.com/sGiQnWNSms — FussballTransfers (@FT_Redaktion) August 17, 2018

Le résultat est une perle de PQR : devant sa gazinière, Füllkrug, sourire crispé, « cuisine » des pâtes crues avec une bouteille d’huile dans une casserole vide. « En même temps, au centre, on s’occupait de lui à 100% et il n’a donc jamais dû faire la cuisine avant ça ! », pardonne Florian, devenu lui aussi fan de la normalité du bonhomme, qui a depuis comblé son retard en matière de pasta. « Tout le monde est fan de lui ici. Pas pour ses qualités footballistiques parce qu’il n’est pas spécialement impressionnant, mais parce que c’est un mec qui ne se prend pas la tête. N’importe qui avec un trou entre les dents irait chez le dentiste se faire opérer, lui non. Il dit que ça fait partie de lui, donc il n’y touche pas. »

