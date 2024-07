Quand İlkay Gündoğan pleurait à cause d’une photo très politique

Le cliché de la discorde.

À 33 ans, İlkay Gündoğan n’a jamais remporté de trophée avec l’Allemagne. Alors qu’il s’est imposé comme une référence mondiale au milieu de terrain, le capitaine de la Nationalmannschaft n’a pas réussi à aller au bout de l’Euro avec les siens, qu’ils jouaient pourtant à domicile. Mais si le natif de Gelsenkirchen porte depuis plusieurs années le brassard de la sélection, il aurait pu également choisir de jouer pour la patrie de ses parents : la Turquie. C’est en tout cas ce qu’a fait Kaan Ayhan, vice-capitaine d’Ay-Yıldızlılar à l’Euro, lui aussi né dans la ville de la Ruhr. Dans le numéro bilan de l’Euro 2024, So Foot est revenu sur la trajectoire de ces deux joueurs, et leur rapport à l’identité turco-allemande.

Cette double nationalité n’est pas tout le temps évidente à gérer, en témoigne l’exemple d’un autre natif de Gelsenkirchen, Mesut Özil, qui avait défrayé la chronique en 2018 en s’affichant aux côtés de l’autoritaire président turc Recep Tayyip Erdoğan. Champion du monde avec l’Allemagne quatre ans plus tôt, le milieu de terrain avait alors été critiqué puis lâché par la sélection allemande, pour laquelle il ne rejouera plus jamais. « Je suis allemand quand on gagne, mais un immigré quand on perd » s’indigne alors l’ancien Madrilène. Sauf que sur ce cliché apparaît aussi İlkay Gündoğan, qui subira des huées du public allemand lors du match entre la Mannschaft et l’Arabie saoudite, le 8 juin 2018, lui arrachant des larmes dès son retour au vestiaire.

