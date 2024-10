Pronostic Finlande Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Angleterre se reprend en Finlande

La Finlande avait réussi pour la première fois de son histoire à se qualifier pour un Euro en 2020. Depuis, la sélection finlandaise n’a pas réussi à surfer sur cet exploit. En effet, la Finlande a raté les rendez-vous du Mondial 2022 et celui de l’Euro 2024. Lors de la dernière Ligue des nations, les Finlandais ont fini en 2e position de leur groupe derrière la Bosnie Herzégovine, et sont restés en Ligue B Dans cette nouvelle édition, les débuts sont compliqués pour la bande de Markku Kanerva qui se sont lourdement inclinés contre la Grèce (3-0) et face à l’Angleterre (3-0). Lors du premier match de ce rassemblement de septembre, les Finlandais ont de nouveau déçu en s’inclinant à domicile face à l’Irlande alors qu’ils avaient ouvert le score (1-2). Dans cette sélection, on retrouve le portier du Bayer Lucas Hrádecký, Uronen passé par Brest, Kamara de Rennes et sur le front de l’attaque le duo Pohjanpalo – Pukki.

En face, l’Angleterre est certainement l’une des meilleures sélections mondiales. Le but ultime de la sélection des Three Lions est de finalement le confirmer par un titre. Lors des dernières grandes compétitions internationales, les Anglais ont accumulé les places d’honneur en finissant en 4e du Mondial 2018 et finaliste lors des Euros 2020 et 2024. En revanche, les partenaires de Harry Kane ont livré une triste dernière campagne de Ligue des nations en étant relégués. Déterminée à retrouver la plus haute division dans cette LdN, l’Angleterre n’a pas manqué son entame en dominant successivement l’Irlande et la Finlande lors du match aller. En revanche, Wembley a subi un coup de clim jeudi dernier lors de la réception de la Grèce. Face à des Grecs déterminés à vouloir rendre hommage à leur compatriote Baldock décédé cette semaine, les Anglais se sont inclinés en fin de rencontre sur un doublé de Pavlidis. Ce dimanche, les Lions doivent se reprendre face au dernier de la poule, la Finlande sans Saka, blessé, alors que Kane a raté le premier match. Un cran au-dessus de la Finlande qui vient de perdre face à une décevante Irlande, l’Angleterre devrait facilement s’imposer dans cette confrontation. Le pari « plus de 2,5 buts et les 2 équipes ne marquent pas » passera si l’Angleterre gagne 3-0 ou plus.

