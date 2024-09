Harry Kane passe un cap historique avec l’Angleterre

Un peu de 100 neuf !

Harry Kane fête sa 100e sélection ce mardi soir à l’occasion de la réception de la Finlande à Wembley. L’attaquant du Bayern est le dixième Anglais à atteindre ce cap après Peter Shilton (125), Wayne Rooney (120), David Beckham (115), Steven Gerrard (114), Bobby Moore (108), Ashley Cole (107), Bobby Charlton (106), Frank Lampard (106) et Billy Wright (105). Toujours affamé, Kane a parlé ces derniers jours de son désir d’atteindre désormais les 100 buts.

On the teamsheet and ready to earn his 100th England cap. 🦁 @HKane 👏 pic.twitter.com/WAGZ7QsdRV — England (@England) September 10, 2024

« J’étais à 30 buts, et presque tout d’un coup j’étais à 50, puis à 60. C’est vraiment possible. Certaines personnes voient peut-être ça comme quelque chose d’irréaliste, mais je préfère viser quelque chose d’irréaliste plutôt que de me contenter de dire que je serai heureux avec 70 ou 80 buts. » En chemin, il pourra peut-être égaler – voire dépasser – le nombre de triplés de Jimmy Greaves, qui en compte six sous le maillot anglais, soit un de plus que Kane.

Yes, we Kane.

