Comment Wayne Rooney a adoubé Harry Kane il y a 10 ans

À travers Kane, Wayne renaît.

En mars 2015, Harry Kane faisait ses débuts en équipe d’Angleterre à l’occasion des éliminatoires de l’Euro 2016 face à la Lituanie. Nerveux à l’idée de porter pour la première fois le maillot des Three Lions, l’attaquant alors âgé de 21 ans a pu compter sur Wayne Rooney pour l’intégrer et le rassurer.

«Wayne était le capitaine quand j’ai commencé en 2015, et il m’a accueilli personnellement. Il m’a expliqué ce que cela signifiait de représenter l’Angleterre et comment cela allait changer ma vie pour toujours », se souvient Kane, qui garde un souvenir ému de ces encouragements comme relayé par The Sun.

Un héritier de choix

Rooney, déjà meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre à l’époque, avait vu en Kane un digne successeur : « Je me souviens, quand Wayne Rooney a reçu un prix pour le plus grand nombre de buts marqués pour l’Angleterre, il a dit qu’il s’attendait à ce que je sois le prochain. J’ai trouvé cela incroyablement gentil de sa part », confie l’actuel attaquant du Bayern Munich, qui estime que ces paroles ont marqué un tournant dans sa jeune carrière.

Kane n’a pas tardé à lui donner raison : lors de ce match face à la Lituanie, il a inscrit son premier but international quelques minutes seulement après son entrée en jeu, lançant une série de performances qui allaient le propulser au sommet.

Aujourd’hui, Kane est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions avec 68 réalisations, dépassant Rooney en mars 2023. Mais le capitaine anglais ne compte pas s’arrêter là : « Marquer 100 buts sera difficile, c’est sûr, mais je veux jouer pour l’Angleterre aussi longtemps que possible. »

Il avait 21 ans lors de sa première sélection, et plantait déjà 21 buts sur la saison 2014-2025 avec les Spurs. Rooney n’avait rien d’un visionnaire, il était seulement lucide.

