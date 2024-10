Theo Hernandez, le prince de la vrille

En inscrivant son 29e but avec le Milan face à Lecce il y a dix jours, Theo Hernandez a égalé le record d’un certain Paolo Maldini en entrant un peu plus dans l’histoire du club rossonero . Une semaine plus tard, un match cauchemardesque l’a mis au cœur de l’ouragan.

Vendredi 27 septembre dernier face à Lecce (3-0), d’une frappe sèche venue se loger sous la barre du portier adverse, Theo Hernandez a donc inscrit son 29e pion sous le maillot rossonero. Un 29e but synonyme de record, puisque le latéral tricolore a égalé un certain Paolo Maldini, au niveau du nombre de buts inscrits par un défenseur milanais. « Grande Theo ! La petite différence est que j’ai mis 25 ans à atteindre ce record alors que toi, seulement cinq années auront suffi. Tu es spécial ! », l’a félicité après la rencontre la légende vivante Maldini et accessoirement ancien directeur technique du club.

Son style de jeu, très spectaculaire, fait qu’il est devenu très vite l’un des chouchous des supporters. Je pense vraiment que ça a favorisé son adoption par San Siro. Carlo Pellegatti, journaliste milanais

Néanmoins, à peine dix jours plus tard, Theo Hernandez a vécu une soirée cauchemardesque en Toscane. Sur le terrain de la Fiorentina, brassard autour du bras, le Français a failli à sa tâche : primo en manquant un penalty (qui a par ailleurs entraîné le courroux de son coach Paulo Fonseca), et secondo en recevant un carton rouge après le coup de sifflet final pour un comportement inapproprié à l’encontre du corps arbitral. Une sortie qui devrait lui valoir une sanction de la part de son club et qui ne devrait pas l’aider dans sa gourmande renégociation de salaire. En deux matchs, le gaucher est passé d’idole en devenir à joueur à problèmes.

La trajectoire d’un bandiera

Pour le moment, le garçon de 27 ans peut capitaliser sur les souvenirs positifs qu’il a disséminés dans la capitale lombarde depuis cinq ans. Son but dans les ultimes minutes face à la Lazio juste avant Noël en 2020, son raid solitaire face à l’Atalanta quelques jours avant de soulever le Scudetto ou encore sa prise de bec avec Denzel Dumfries, voilà ce qui restera dans les mémoires des supporters milanais. Depuis son arrivée, il n’a cessé de franchir les étapes, au point de devenir un bandiera d’adoption. « Theo est d’abord un top joueur et on ne va pas se mentir, pour séduire les supporters à Milan, c’est important », introduit Carlo Pellegatti. Pour l’emblématique journalistique rossonero et auteur de plusieurs bouquins sur le club lombard dont Milan, i più grandi giocatori. Cuori da campioni (« Milan, les plus grands joueurs. Cœurs de champions », en VF), c’est surtout le style de jeu du cadet de Lucas qui a séduit les tifosis : « C’est un joueur explosif, on ne compte même plus ses chevauchées folles qui ont fait lever San Siro. Son style de jeu, très spectaculaire, fait qu’il est devenu très vite l’un des chouchous des supporters. Je pense vraiment que ça a favorisé son adoption par San Siro. »

<iframe loading="lazy" title="🔴⚫️ AC Milan ⚡️ La chevauchée fantastique de Théo Hernandez !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/hIYwQEzYZ1k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Ce style de jeu explosif est finalement le prolongement de sa personnalité. Doté d’un fort tempérament, « le meilleur latéral gauche au monde », comme le rappelle Pellegatti, se transforme en guerrier, prêt à mourir pour les siens sur le gazon. Des qualités qui ne laissent personne insensible à Milano. « Dès ses premiers matchs chez nous, il a réussi à mettre tout le monde d’accord, car il en voulait, il était prêt à en découdre pour défendre le maillot », avance Massimo, supporter du Milan depuis bambin et abonné en Curva Sud. Un caractère bien trempé qui correspond avec l’ADN rouge et noir. « Si on compare avec Bennacer qui est arrivé en même temps que lui chez nous, Hernández est encore plus idolâtré. Ce n’est pas une question de performance, ni d’amour pour le maillot, car Bennacer est irréprochable à ce niveau-là, mais Theo, il a ce côté vicieux en plus. Il est fou et demeuré comme nous », argumente Massimo.

Au club depuis cinq ans, grand artisan du Scudetto glané en 2022, Theo Hernandez a marqué l’histoire récente de l’AC Milan. Un club qui, juste avant son arrivée, mangeait son pain noir et traversait la tristement célèbre Banter Era. L’international français, au même titre que Rafael Leão, Ismaël Bennacer, Fikayo Tomori, Mike Maignan ou encore Olivier Giroud, est le visage de ce nouveau Milan qui est parvenu à retrouver peu à peu des couleurs. Mais quelle sera sa place dans le hall of fame rossonero ? Selon Pellegatti, « Theo est un joueur important qui a déjà marqué une époque et une génération, c’est indéniable. Mais pour entrer dans l’histoire du Milan, il faut remporter plus de trophées. » En plus de trouver un compagnon à son Scudetto dans son armoire à trophées, Theo Hernandez « doit aussi prendre en maturité, car certains écarts qu’il a eus sont difficilement acceptables pour un joueur de son calibre », ajoute Pellegatti.

Capitaine abandonnant ?

La soirée désastreuse de Florence, le jour même de son 27e anniversaire, a forcément eu de l’écho. Si pour Carlo Pellegatti, « c’est un accident », pour beaucoup et notamment pour un certain Fabio Capello, l’attitude de Theo Hernandez est problématique. « Il porte le brassard de capitaine, il doit être un leader et le symbole de cette équipe. Vous vous rappelez de Maldini et de Baresi ? Avec son attitude, Hernández a seulement apporté de la négativité à son équipe », a fustigé l’ancien tacticien dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Theo a du mal par moments à rester parfaitement concentré et quand il passe à côté, toute l’équipe en souffre. Massimo, supporter milanais

Trois semaines plus tôt déjà, lors d’un déplacement sur le terrain de la Lazio, l’international français avait fait parler de lui pour s’être mis à l’écart du groupe avec son compère Rafael Leão lors de la pause fraîcheur. « Je pense qu’il doit progresser sur ça. Theo a du mal par moments à rester parfaitement concentré et quand il passe à côté, toute l’équipe en souffre », souligne Massimo. Un début de saison délicat, ponctué par des prestations en dents de scie et une attitude irrévérencieuse, qui pourrait entacher son empreinte laissée à Milan ? Selon Carlo Pellegatti, la vérité se trouve dans le bout du stylo. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le finaliste du Mondial 2022 n’a toujours pas prolongé. « Il peut devenir une légende de ce club à l’avenir, il en a la personnalité et les qualités de joueur. Mais pour ça, il doit prolonger et marquer encore plus l’histoire du Milan », conclut celui qui travaille sur le Milan depuis 40 piges. « On sait qu’il est fou amoureux du club, il nous l’a toujours prouvé. Et nous aussi on l’aime. Quand deux personnes s’aiment, pourquoi arrêter », poétise Massimo. Preuve d’amour, ce dernier a appelé son boxer Theo.

Álvaro Morata se confie sur sa dépression