Mbappé, le terrain avant tout

Embourbé dans un tourbillon médiatique après sa virée en Suède la semaine passée, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains ce samedi face au Celta. Aligné d'entrée par Carlo Ancelotti, le Français n'a pas vraiment brillé dans le jeu, mais il a peut-être inscrit son plus beau but depuis son arrivée à Madrid.

« Vous voyez un gars perturbé ? », demandait presque ironiquement Kylian Mbappé à la presse française lors d’un rassemblement international en mars dernier, alors que sa situation contractuelle était sujette à interrogations. Sept mois plus tard, on pouvait encore se poser la même question ce samedi, alors que le joueur retrouvait les terrains pile deux semaines après son dernier match, dans un tout autre contexte cette fois : celui d’un emballement médiatique depuis plusieurs jours, où il s’est retrouvé accusé, selon la presse suédoise, d’un viol lors de son pas si discret séjour à Stockholm. La réponse est venue sur le pré : on ne sait pas vraiment ce qui passe dans sa tête, mais niveau ballon, c’est pas si mal.

Le Kyks va bien, merci pour lui

« Mbappé a profité de cette trêve internationale pour se remettre de sa blessure et pour améliorer sa condition physique, qui est bien meilleure. Il va très bien. Il est heureux. Avec l’envie de jouer demain et d’être important pour l’équipe. Ces quinze jours l’ont beaucoup aidé et c’est un joueur différent de celui qu’il était avant la trêve. […] Je le vois tous les jours et il travaille très bien. Il est proche d’être à 100% physiquement et c’est un plaisir de le voir s’entraîner. Je ne le sens pas du tout affecté. Il est très motivé pour aider l’équipe », avait soufflé Carlo Ancelotti vendredi en conférence de presse à propos de sa vedette.

Et l’Italien a joint les paroles aux actes en alignant le Français titulaire à Vigo le lendemain, malgré des derniers jours chargés où il a fait la une des médias pour une affaire loin de concerner son football. Le joueur ne s’est pas exprimé publiquement sur cette histoire (hormis dans un tweet devenu viral), ses avocates se sont chargées de le faire, et on pouvait logiquement se demander dans quel état il serait à l’heure de remettre les pieds sur un terrain. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus par ses premiers pas dans la capitale espagnole, ce n’est pas vraiment le contenu global de son match de ce samedi, face au Celta (1-2), qui va faire pencher la balance dans l’autre sens, mais il est impossible de passer outre ce but inscrit à la vingtième minute, sans doute le plus joli de son aventure madrilène, sur une frappe lourde déclenchée à une grosse vingtaine de mètres de la cage adverse.

¡GOLAZO DE MBAPPÉ! El francés aprovecha el error de la defensa del Celta Vigo y adelanta al Madrid 🤩 pic.twitter.com/X9q8AJ7bvh — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 19, 2024

Les bobos sont partis

Madrid s’est fait peur, ensuite, laissant le Celta revenir, mais Vinícius a fini le boulot comme il faut. Hormis la victoire, Ancelotti peut avoir le sourire sur un autre point : celui de savoir que Mbappé est en pleine forme, ou pas loin. Rappelons tout de même que le Français a manqué la dernière trêve internationale avec les Bleus pour un présumé souci physique (« Il a un problème pas grave, mais il a besoin de soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques », avait justifié Didier Deschamps pour expliquer l’absence de son capitaine). Pendant qu’une grande partie de ses partenaires était en sélection, le Français, lui, a repris l’entraînement en solitaire ce lundi, avant de participer à l’entraînement collectif avec le retour de ses copains mardi. Tout va bien dans le meilleur des mondes, alors ? « Vinícius et Mbappé ont amélioré leur condition physique. Ils ont démarré aujourd’hui, ils ont très bien joué, avec deux buts spectaculaires, alors il faut continuer ainsi », a sobrement commenté Ancelotti, avec sa langue de bois éternelle après la victoire à Vigo. Mais Mbappé va-t-il bien au point de démarrer un important match de Ligue des champions face à Dortmund dans trois jours ? Réponse mardi soir.

