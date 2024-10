Les explications de Deschamps sur l’absence de Mbappé

AT le Jeudi 03 Octobre à 15:58 Article modifié le Jeudi 03 Octobre à 16:57

Vous voyez un gars perturbé ?

Privé de ses deux néoretraités Antoine Griezmann et Olivier Giroud, l’équipe de France devra aussi composer sans Kylian Mbappé, présent ce mercredi en Ligue des champions, mais encore en manque de rythme. « Il a un problème pas grave, mais il a besoin de soins pour bien récupérer, a détaillé DD à son sujet. Je ne suis pas là pour prendre des risques. » Mais au vu de son statut dans l’équipe, l’absence de l’attaquant du Real Madrid dans la liste pose malgré tout question, surtout après être qu’il est entré en jeu la veille contre le LOSC.

« À travers ce qu’il a pu dire, il y aura plusieurs interprétations »

Si l’attitude de Mbappé n’a pas été directement pointée du doigt, Didier Deschamps s’est montré assez dubitatif sur l’état psychologique de son joueur. « Il n’y a pas de soucis sur son engagement, et j’en ai discuté plusieurs fois avec lui. Après, à travers ce qu’il a pu dire, ses mots et les interprétations, il y aura plusieurs interprétations, juge le sélectionneur d’un ton hésitant. Kylian n’était pas dans les meilleures dispositions psychologiques lors du dernier rassemblement notamment avec son arrivée et la grosse attente à Madrid. Je n’ai aucun doute sur l’implication de Kylian, mais il n’était pas dans les meilleures conditions lors du dernier rassemblement. »

DD va devoir se trouver un capitaine temporaire.

