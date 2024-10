La liste des Bleus sans Mbappé, Nkunku fait son retour

La vie sans Grizou.

Pour la première fois depuis le début de son mandat à la tête des Bleus, Didier Deschamps s’est donc présenté face à la presse ce jeudi après-midi pour réciter une liste dans laquelle ne figurent ni Antoine Griezmann ni Olivier Giroud. Le capitaine Kylian Mbappé, pourtant entré en jeu ce mercredi soir à Lille, ne sera pas non plus de la partie pour les rencontres face à Israël et la Belgique, comptant pour la Ligue des nations. « Il a un problème qui n’est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques non plus », a expliqué le sélectionneur.

Une première pour Nkunku depuis juin 2023

Peu de surprises dans la liste, où Lucas Chevalier n’apparaît toujours pas, le trio de gardiens ne bougeant pas. Wesley Fofana, déjà appelé puis forfait en septembre, fait partie des défenseurs convoqués par le double D. Mais alors, qui pour remplacer Griezmann ? Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga fait son retour après son pépin physique, tout comme Mattéo Guendouzi, titulaire le mois dernier contre la Belgique. N’Golo Kanté, lui, est absent.

En attaque, on prend les mêmes et on recommence avec tout de même un retour, là encore, celui de Christopher Nkunku, qui n’avait plus goûté à l’équipe de France depuis juin 2023.

📋 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 pour nos 2️⃣ prochains matchs de Ligue des Nations 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mSGiEn9IAK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2024

La Belgique va encore penser que c’est le bon moment pour gagner.

Les Bleus lancent leur vie sans Antoine Griezmann