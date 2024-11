Footox épisode 22 : on fait le bilan des Bleus en 2024, calmement

Les trêves internationales, c’est terminé pour 2024 !

Dans ce nouvel épisode de Footox, on revient sur la patte gauche soyeuse de Lucas Digne, la défense des Bleus, la question du buteur… Un épisode enregistré et présenté par Andrea Chazy, Marc Hervez, Clément Gavard et Florent Toniutti.

https://twitter.com/sofootarena/status/1858910674769842396

Retrouvez l’épisode 22 de Footox, en ligne depuis ce mardi, avec au menu le très fiable Lucas Digne, la prometteuse défense de l’équipe de France et aussi la question de la succession d’Olivier Giroud. En gros, un petit bilan d’une année 2024 tristounette, mais qui laisse quand même quelques motifs d’espoir pour la suite.

En 2025, votez Ibrahima Konaté !