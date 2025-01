Julián Álvarez offre le trône de Liga à l’Atlético

Atlético de Madrid 1-0 Osasuna

But : Álvarez (55e) pour l’Atléti

Quand les gros chats ne sont pas là, la souris Atlético danse.

Pendant que le Barça et le Real s’écharpent en Arabie saoudite à l’occasion de la Supercoupe d’Espagne, l’Atléti en a profité ce dimanche après-midi pour s’emparer du trône de la Liga. Cela a été long à se dessiner face à Osasuna, mais un petit but de Julián Álvarez a suffi aux Colchoneros pour prendre trois points (1-0). Bien placé à la suite d’une remise de la tête de Clément Lenglet sur un corner, l’attaquant argentin a fini du gauche dans la cage de Sergio Herrera (1-0, 55e). Plus tôt dans la partie, Antoine Griezmann avait pensé ouvrir le score avant d’être rattrapé par la VAR pour une main difficilement répréhensible (7e).

Diego Simeone se consolera bien volontiers avec les trois points. Osasuna est onzième.

