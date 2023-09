Pronostic Osasuna Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético confirme à Osasuna

Osasuna fut l’une des belles surprises de la saison passée. En effet, le club basque s’était hissé en finale de la Copa del Rey et avait également fini en 7e position de la Liga. Cette place lui a permis de disputer les barrages de la Conference League où elle s’est inclinée d’entrée contre le Club Bruges (4-3 en cumulé). Eliminé des compétitions européennes, Osasuna peut se focaliser sur le championnat, où là aussi les résultats sont décevants. Après 6 journées, la formation basque ne s’est imposée qu’à deux reprises face au Celta Vigo (0-2) et contre Valence (1-2). Pour le reste, les pensionnaires de Pampelune se sont inclinés contre Bilbao, le FC Barcelone et Getafe. Le week-end dernier, les Basques ont limité la casse en obtenant le nul à domicile contre le FC Séville (0-0). Arrasate devrait s’appuyer sur un groupe classique avec les Avila, Budimir, ou Mojica.

De son côté, l’Atlético Madrid connaît une bonne entame. Attendu dans la course pour le titre en Espagne, les Colchoneros ont connu 2 faux-pas avec des points laissés en route face au Betis et contre Valence en Liga, et avait concédé l’égalisation dans le temps additionnel face à la Lazio (1-1) en Ligue des Champions. Distancé par le FC Barcelone et le grand rival du Real, le club avait une belle opportunité de se replacer le week-end dernier lors de la réception de la Maison Blanche. Déterminés, les Matelassiers n’ont pas manqué le derby et ont pris le dessus sur la bande à Ancelotti (3-1) grâce au duo Morata – Griezmann. Cette victoire a permis aux hommes de Simeone de revenir à la 5e place, avec 6 points de retard sur le Barca et 5 sur le Real mais 1 journée en retard. En regain de confiance après son succès dans le derby, l’Atletico devrait s’imposer face à une formation d’Osasuna pas au mieux, et qui réussit bien aux Colchoneros (10 victoires de rang face aux Basques).

L'Atlético sans souci contre Osasuna