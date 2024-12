Pronostic Shakhtar Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Face au Shakhtar, le Bayern assure

26e dans cette Ligue des champions, le Shakhtar n’a récolté que 4 points en 5 matchs après un nul contre Bologne, des défaites contre l’Atalanta, Arsenal et le PSV, et seulement une victoire contre le dernier de la classe, les Young Boys. Ce n’est pas forcément flamboyant en championnat non plus pour le champion en titre avec une décevante 3e place actuelle avec 7 points de retard sur le Dynamo Kiev qui compte un match en plus. La mauvaise nouvelle pour l’équipe est la suspension du latéral gauche titulaire, Pedrinho, qui manquera le match contre le Bayern ce soir. Bondarenko, qui brille en championnat avec 8 buts et 2 passes décisives, reste discret en Ligue des champions.

Les Bavarois, battus la semaine dernière en Coupe d’Allemagne par Leverkusen (0-1), se sont rassurés ce week-end en dominant Heidenheim en championnat (4-2) grâce notamment à un doublé de Musiala. Dans cette C1, ils se sont rapprochés de la qualification en battant le PSG lors de la dernière journée (1-0), dans un duel entre deux cadors qui n’étaient pas si bien embarqués dans cette C1. 13e, le Bayern doit encore gagner pour espérer pouvoir s’assurer une place dans le top 8, ce qui leur faciliterait nettement la tâche. En championnat, le Bayern est leader assez tranquille avec 6 points d’avance. Harry Kane est incertain à la suite de sa blessure survenue lors du Klassiker contre Dortmund (1-1) qui l’a empêché de jouer les deux derniers matchs. Déjà buteur face à Dortmund, Musiala a donc marqué un doublé ce week-end et Olise (7 buts cette saison dont 2 en C1) est également capable de participer au festival offensif qui pourrait être proposé par les Bavarois.

