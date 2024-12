Roberto De Zerbi : « Les joueurs s’expriment mieux à l’extérieur »

Dauphin heureux.

Avec sa victoire sur la pelouse de Saint-Étienne ce dimanche soir (0-2), l’OM reste deuxième de Ligue 1 et Roberto De Zerbi était ravi de la prestation de son équipe dans le Chaudron. « On aurait pu pousser un petit peu plus, mais globalement, tout m’a plu ce soir, a posé le technicien italien face à la presse, comme rapporté par L’Équipe. Notre équipe s’améliore dans la connaissance du jeu, dans ce que j’attends d’eux. Mais concernant le mental, il y a plus de générosité et d’altruisme encore, le jeu est une conséquence de cette solidarité et de cette ambition. »

Sept victoires en huit matchs à l’extérieur

Relancés au Vélodrome grâce à leur victoire contre Monaco le week-end précédent, les Marseillais sont quasiment intouchables à l’extérieur depuis le début de saison (7 victoires en 8 matchs). « Nous ne sommes jamais tranquilles, mais les joueurs s’expriment mieux à l’extérieur, a confirmé De Zerbi. Il faut qu’à l’extérieur, on se sente chanceux et privilégiés de jouer devant un public tel que le nôtre. En matière de points, si on avait réédité les mêmes performances à domicile qu’à l’extérieur, on aurait quatre ou cinq points de plus, on serait au même niveau que le PSG. […] Cela m’énerve, cela m’attriste. On travaille là-dessus, ne pensez pas qu’on est restés endormis. »

À vérifier dès la fin de semaine avec un sacré test : le LOSC.

Adrien Rabiot vend le projet de l'OM à Paul Pogba