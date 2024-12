Pronostic Gérone Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool enchaîne une 6e victoire en C1 contre Gérone ?

Gérone a surmonté un début de saison difficile, marqué par des départs majeurs et une infirmerie pleine, pour retrouver un bon rythme en Liga. L’équipe a en effet su enchaîner trois victoires consécutives pour s’éloigner de la zone rouge : un succès spectaculaire contre Leganés (4-3), une victoire à Getafe (0-1) juste avant la dernière trêve internationale, et un triomphe rapide contre l’Espanyol Barcelone (4-1) avec tous les buts marqués en 30 minutes. Après un bon un nul obtenu à Villarreal (2-2), Girona a passé une mauvaise dernière semaine. Les Catalans se sont fait éliminer par la modeste formation de Logroñés en Coupe du Roi et ont été largement dominés à domicile par le Real samedi en championnat (0-3), reculant à la 9e place du classement.

Depuis le départ de Jürgen Klopp l’été dernier, Liverpool continue de briller et s’impose comme l’équipe la plus redoutable d’Europe en ce début de saison. En Premier League, les Reds dominent le championnat avec une avance de 4 points sur Chelsea, leur dauphin, grâce à des performances solides comme leur récente victoire 2-0 contre Manchester City. Leur bilan impressionnant affiche 11 victoires, 1 nul, et une seule défaite face à Nottingham Forest en septembre (0-1). Et ils comptent un match en moins, puisque le derby face à Evderton n’a pu être joué ce week-end. Après un match nul spectaculaire contre Arsenal (2-2), Liverpool a enchaîné des succès convaincants contre Brighton (2-1), Aston Villa (2-0), Southampton (3-2), et Manchester City (2-0), et dans la semaine passée un nul contre Newcastle (3-3). En Ligue des champions, le club reste invaincu, totalisant 5 victoires, dont la dernière en date contre le Real Madrid champion en titre (2-0). En défense, Van Dijk affiche une forme retrouvée, soutenu par un Alexander-Arnold toujours au sommet de son art. Au milieu, Gravenberch s’impose comme l’une des révélations de la saison. En attaque, Darwin Núñez, Cody Gakpo et Luis Díaz se montrent redoutables, mais c’est Mohamed Salah qui impressionne le plus. Avec 13 buts et 11 passes décisives, l’Égyptien est dans une forme étincelante, digne d’un Ballon d’or. Véritable leader technique et moteur de l’équipe, il sera sans doute déterminant pour permettre à Liverpool de continuer sur cette lancée exceptionnelle. Avec Salah à son meilleur niveau, Liverpool est en position idéale pour s’imposer face à n’importe quel adversaire.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

