Nancy mène grand train, Boulogne se reprend

La locomotive lorraine se rapproche de plus en plus de la gare Ligue 2.

Solide leader du National, Nancy a fait un pas de plus vers l’échelon supérieur en l’emportant sur la pelouse de Dijon (0-1), ce vendredi soir. Un but de Bakari Camara a fait le bonheur des joueurs de Pablo Correa, qui comptent six points d’avance sur leur dauphin, Boulogne. Une semaine après avoir été dominés par Le Mans (1-0), concédant ainsi leur première défaite en championnat depuis début novembre, les Nordistes ont repris leur marche en avant face à Paris 13 Atletico (3-1). Les Sarthois ont quant à eux pris le meilleur sur Bourg-en-Bresse (0-1), ce qui leur permet de rester au coude-à-coude avec l’USBCO.

La toile d’araignée nettoyée par Théo Epailly. L’@usbco_officiel fait le break grâce à la 6e réalisation de son ailier. 3️⃣ – 1️⃣ I 86e Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/XMKdp8N79U — Championnat National (@NationalFFF) February 21, 2025

On ne sait pas ce qu’a dit Cris à ses hommes juste avant qu’ils n’entrent sur la pelouse de Gaston-Petit, ni si sa saillie verbale a été moins dérangeante que la précédente. Toujours est-il que les Castelroussins ont enchaîné en venant à bout de Rouen (1-0), laissant du même coup la lanterne rouge à Nîmes, vaincu par Versailles (2-1). Réduit à dix dès la deuxième minute à la suite de l’expulsion de Boris Moltenis, Sochaux a confirmé sa mauvaise passe du moment en chutant à domicile contre Aubagne (0-1), tandis que Concarneau et Valenciennes se sont neutralisés (1-1). Enfin, la rencontre entre Villefranche-Beaujolais et Orléans a été particulièrement électrique, avec deux cartons rouges de chaque côté. Et à neuf contre neuf, ce sont les Caladois qui ont fait la différence (2-0).

Vendredi prochain, le choc Nancy-Boulogne ne sera à manquer sous aucun prétexte.

Dijon 0-1 Nancy

But : Camara (71e)

Boulogne 3-1 Paris 13 Atletico

Buts : Hbouch (37e), Rambaud (74e) et Epailly (86e) pour l’USBCO // Guel (50e) pour les Gobelins

Bourg-en-Bresse 0-1 Le Mans

But : Gueye (27e)

Châteauroux 1-0 Rouen

But : Versini (45e+4)

Concarneau 1-1 Valenciennes

Buts : Mouazan (43e SP) pour les Thoniers // Buades (17e) pour le VAFC

Sochaux 0-1 Aubagne

But : Rouai (25e)

Expulsion : Moltenis (2e) pour le FCSM

Versailles 2-1 Nîmes

Buts : Odzoumo (56e) et Moussadek (78e) pour le FCV // Abdeljelil (48e) pour les Crocos

Villefranche Beaujolais 2-0 Orléans

Buts : Mroivili (88e SP, 90e+4)

Expulsions : Couturier (63e) et Baseya (64e) pour le FCVB // Goujon (64e) et Berthier (81e) pour l’USO

En National, Nancy repasse 1er, Châteauroux enregistre la pire défaite de son histoire à domicile