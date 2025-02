Le Paris FC minimaliste, Dunkerque y met la manière

Les trois points, et c’est tout.

Six jours après avoir subi la loi de Dunkerque (1-0), le Paris FC devait absolument relever la tête ce vendredi, à l’occasion de la réception de Troyes. Les Parisiens ont certes rempli leur objectif, mais le succès qu’ils ont décroché l’a été sans grand éclat (1-0). Maxime Lopez a trouvé la faille en fin de match, sur le premier et seul tir cadré de sa formation, qui grimpe provisoirement au deuxième rang du classement. Juste devant les Dunkerquois, qui ont fait bien meilleure impression en éparpillant Clermont (3-0). L’inévitable Enzo Bardeli, Muhannad Al Saad et Ugo Raghouber ont fait trembler les filets des visiteurs.

⏸️𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 En démonstration, les Maritimes surclassent le @ClermontFoot avec une victoire éclatante 3-0 ! 🔥 Trois victoires consécutives en @Ligue2BKT pour les « Bleu et Blanc », portés par des buts d’Enzo, Muhannad et Ugo ! 💪🔵⚪️ ⏱️ 90e+3’ | 3-0 #USLDCF63 pic.twitter.com/x4BvEgZdHQ — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) February 21, 2025

Actuellement barragiste, le club auvergnat a du souci à se faire. Et ce d’autant plus que Martigues, avant-dernier, est revenu à quatre points du CF63 grâce à son succès face à Annecy (2-0). À noter que le duel entre Grenoble et Guingamp n’a pas trouvé de vainqueur (1-1), tout comme celui entre Rodez et Amiens (1-1). Bastia, pour sa part, a eu le dernier mot contre le Red Star (1-0).

Maintenant, on attend de savoir si le discours de Kylian Mbappé aura reboosté les Caennais.

Paris FC 1-0 Troyes

But : M.Lopez (81e)

Dunkerque 3-0 Clermont

Buts : Bardeli (29e), Al Saad (31e) et Raghouber (51e)

Grenoble 1-1 Guingamp

Buts : Benet (33e) pour le GF38 // Hemia (48e) pour l’EAG

Bastia 1-0 Red Star

But : Sebas (68e)

Martigues 2-0 Annecy

Buts : Ipiele (17e) et Mendy (90e+6 SP)

Rodez 1-1 Amiens

Buts : Taïbi (23e) pour le RAF // Mbaye (64e) pour l’ASC

