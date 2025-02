Les premiers mots de Mbappé en tant qu’actionnaire de Caen : « Je n’ai pas vu un groupe résigné »

Superhéros du Real le soir, actionnaire du dernier de Ligue 2 l’après-midi : ce mec est Batman.

Présent au centre d’entraînement du Stade Malherbe de Caen ce jeudi, au lendemain d’un triplé contre Manchester City en Ligue des champions avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est exprimé publiquement pour la première fois depuis son accession au capital du club normand, à hauteur de 80%. Interrogé sur son absence malgré l’actionnariat majoritaire de son clan à Malherbe depuis cet été et la situation sportive du club (dernier de Ligue 2 après 23 journées), le Français a tenté de calmer les esprits.

« Je voulais venir bien avant, mais ce n’était pas possible. Je pense être au contact des joueurs, du staff et des salariés, pour que les gens sachent à quel point ça compte pour moi d’être ici, encore plus dans la situation actuelle », a-t-il déclaré devant les journalistes. Mbappé confie aussi être allé à la rencontre du groupe pro, désormais dirigé par Michel Der Zakarian. « J’ai dit aux joueurs que j’étais avec eux, qu’il fallait y croire. En face de moi, j’ai vu un groupe qui n’était pas résigné, motivé à l’idée de se maintenir. »

« Gagner ce week-end contre Pau »

Jusqu’à parler comme un vrai président, de sorte à officialiser cette nouvelle double casquette Real Madrid-Caen. « Le football a démontré que rien n’était impossible. La situation est difficile, oui, c’est un fait. Mais la situation peut changer, il ne faut pas non plus trop se projeter et renouer avec une dynamique de victoires et essayer de gagner déjà ce week-end contre Pau. » Vous avez bien lu : ces mots sortent bien de l’attaquant star du Real Madrid, qui en a collé trois au City de Guardiola mercredi soir.

Face à la colère des supporters, Mbappé a remercié leur fidélité et leur affluence au stade malgré cette piètre dernière place, à dix points des barrages. « Je peux comprendre la frustration et l’incompréhension des supporters. Je n’étais jamais venu, donc je peux comprendre. Ça reste un public (du SM Caen) qui est fidèle. Ça fait un moment qu’on est mal classés, le stade est toujours plein, donc c’est normal qu’on ait des critiques. »

Ce sera certainement le seul habitant de Madrid à suivre un Caen-Pau le samedi à 14h.

