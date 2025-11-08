Clash Kylian Mbappé-Orelsan : Caen encore secoué

Alors que Caen vient d’annoncer un plan social touchant seize salariés, Kylian Mbappé a ironisé sur Orelsan qu’il accuse de « ne pas avoir un rond ». Une réplique maladroite à une chanson du nouvel album du rappeur, qui révèle - derrière son apparente futilité - une incompréhension toujours plus profonde entre le capitaine des Bleus et la Normandie.

Le Stade Malherbe Caen s’attendait à vivre un vendredi banal. La réception du Paris 13 Atletico, pour le compte de la 11e journée de National, résumait bien le quotidien auquel le club normand est désormais abonné : un quasi-anonymat dans une division semi-professionnelle, des adversaires accrocheurs et des tribunes clairsemées. Alors que beaucoup d’observateurs voyaient Caen dominer un échelon qu’il n’avait plus connu depuis quarante ans, joueurs et staff technique se préparaient, en recevant le club francilien, à répondre aux critiques sur leur manque d’allant offensif et sur un recrutement de plus en plus contesté (y compris en interne). Puis, à 12 h 32, coup de vent : une tout autre tempête s’abat sur la ville.

16 salariés dehors sans les émoluments d’Aurel

L’ouragan dépasse vite les frontières de la Normandie, s’exporte même en Espagne. Jeudi, à minuit, l’icône du peuple caennais Orelsan sort son cinquième album (La Fuite en avant). Sur la piste 12 intitulée La Petite Voix, l’artiste reprend un procédé qu’il affectionne : une voix intérieure qui lui souffle des insanités. Parmi elles, une phrase va rapidement embraser les réseaux sociaux : « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. » Un affront pour le capitaine des Bleus, qui s’empresse de déballer sur X : « Le mec a fait que nous supplier pour entrer (au capital du club, NDLR) avec 1 % sans payer, parce qu’il n’a pas un rond, mais pour avoir une bonne image du petit gars de Normandie. » Boom. Allez, ça joue ! Mais, en Normandie, la sortie a du mal à passer. Surtout dans un contexte social tendu, Kylian Mbappé et son clan venant d’entériner un plan social mettant à la porte 16 salariés du club.

« Quand tu viens de mettre 16 familles dans l’inquiétude, dire ça à un mec comme Orelsan – sûrement multimillionnaire, en tout cas pas dans le besoin… Quel message tu envoies à ces familles qui, elles, n’ont vraiment plus un rond ? », s’interroge un salarié, concerné par le plan de sauvegarde de l’emploi. Un autre, toujours en poste, se montre plus direct : « Un chef d’entreprise ne devrait pas dire ça. Qu’il solde quelque chose avec Orelsan, pas de souci. Mais là, quelle absence de considération pour tous ceux qui ont dû faire des efforts pour le club… » Si plusieurs employés saluent un dialogue social « constructif » et des conditions de départ jugées « dignes », la sortie du capitaine des Bleus est vécue comme une maladresse de plus. D’autant que, depuis la relégation en juin, Mbappé ne s’était jamais exprimé publiquement sur le club : ici, il a choisi de le faire pour régler ses comptes.

« Un vieux truc »

La pique traduit, pour autant, une réalité. À l’été 2024, au moment de l’arrivée de l’international français sur les bords de l’Orne, des discussions ont à plusieurs reprises été évoquées entre Orelsan et Mbappé. Un rapprochement que le rappeur, interrogé il y a une dizaine de jours par L’Équipe, a qualifié de « rumeurs »… Sans toutefois les nier complètement : « C’est un vieux truc, il n’y a jamais eu rien de concret. » Depuis plusieurs années, Orelsan gravite autour du club, notamment depuis l’arrivée au directoire de Pierre-Antoine Capton. Le producteur trouvillais, qui détient encore 20 % du club, a produit les documentaires du frère du rappeur retraçant la carrière d’Orelsan (de ses débuts dans un hôtel du port de Caen jusqu’aux plus grandes salles de France).

Proche de l’homme des médias, l’artiste s’est peu à peu rapproché de Malherbe au fil des saisons, ne manquant presque plus un match depuis sa loge. S’il a déjà exprimé son souhait de « vraiment s’impliquer », notamment dans le domaine « de la com » comme il l’a répété à L’Équipe, il ne s’est jamais engagé financièrement malgré plusieurs appels du pied de l’ancienne direction. Mais depuis la prise de pouvoir des Mbappé, Pierre-Antoine Capton s’est progressivement éloigné du fonctionnement du club, réduisant ses interventions et ses apparitions au strict minimum. Et Orelsan a, lui aussi, peu à peu disparu.

Rupture avec les anciens

L’effacement d’une figure influente du club illustre une orientation plus générale : le nouvel actionnaire a choisi de peu s’appuyer sur les personnages historiques de Malherbe. Un choix souvent reproché et faisant perdre une part de l’identité malherbiste, comme le regrettait Alexandre Raineau à So Foot en avril : « C’est dommage d’avoir toujours tourné le dos aux anciens Caennais. Ils auraient pu apporter quelque chose. » Le dialogue, aujourd’hui, est quasiment rompu. « On a zéro contact », soulignait l’ancien goleador Mathieu Duhamel, toujours à So Foot, il y a quelques semaines.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la famille Mbappé reprend de volée des personnalités rouge et bleu. En avril dernier, à la veille de la relégation en National, la mère du joueur Fayza Lamari (également gestionnaire du fonds d’investissement Coalition Capital, actionnaire du club) avait choisi (comme son fils) de laver son linge sale en public avec l’ancien défenseur du club Brahim Thiam au micro d’Ici Normandie : « Il s’est proposé pour être ambassadeur du club au départ. Mais on n’est pas le Real Madrid. […] Le meilleur ambassadeur du Stade Malherbe, c’est Kylian. »

Incompréhension et fractures

Ces réponses traduisent une forme d’incompréhension des dirigeants face à un environnement jugé hostile, voire ingrat. Parmi les soutiens du directoire, on rappelle régulièrement que les Mbappé ont « sauvé le club » d’un destin comparable à celui de l’AC Ajaccio (contraint de déposer le bilan avant d’être relégué en Régional 2, et où la fête est finie). Les Mbappé assurent avoir trouvé un club exsangue, évoquant même des « cadavres dans le placard » (sans jamais en présenter les éléments que So Foot a, à plusieurs reprises, demandé à voir). Une attaque que conteste farouchement l’ancienne direction : « Comment peut-on dire que le club allait si mal financièrement alors que la première décision en arrivant a été de recruter Yann M’Vila, devenu le plus gros salaire du club ? » Les émoluments du joueur, proche de la famille Mbappé, alimentent les crispations aussi bien chez certains supporters qu’en interne. Tandis que d’autres membres du club, au contraire, veulent croire à la capacité de la famille la plus célèbre du foot français à redresser la barre et mettent en avant les investissements ou les efforts engagés. Reste qu’entre confiance et défiance, le club se divise chaque jour un peu plus. Comme une défaite de famille.

