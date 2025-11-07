Orelsan tacle les Mbappé… et lui-même dans son nouvel album

Niveau musique, on est servis cette semaine à Caen.

Dans son nouveau titre « Petite voix », extrait de l’album La fuite en avant sorti ce vendredi 7 novembre, Orelsan, fidèle à sa ville et à son club de cœur, le Stade Malherbe Caen, ne rate pas l’occasion de tacler la famille Mbappé, propriétaire depuis l’été 2024. « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lance le rappeur caennais, critiquant la gestion du club relégué en National, niveau qu’il n’avait plus connu depuis 1983, à l’époque nommé Division 3 Ouest, tout en pointant du doigt le plan social ayant touché 16 salariés.

Entre critique et introspection

Derrière la punchline, Orelsan livre aussi une autocritique dans ce son, se questionnant sur son parcours et ses erreurs passées, ainsi que sur les clichés qui le concernent. Sur une mélodie sombre et un ton sec, « sa petite voix » se fait entendre, entre reproches à soi-même et critiques à ceux qui dirigent son club de cœur. « T’es devenu en vrai ce que tu détestais au début », dit-il au début de son titre.

Attention à ne pas emprunter ce chemin, Kylian.

