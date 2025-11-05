S’abonner au mag
Orelsan a trouvé un sérieux concurrent dans le Malherbe-game

Orelsan a trouvé un sérieux concurrent dans le Malherbe-game

Comment se remonter le moral en plein plan social ?

Le Stade Malherbe a peut-être trouvé une solution. En cliquant sur le sigle « play » du Youtube ci-dessous et en se laissant bercer par la voix mélodieuse d’un certain Feu Rouge. L’artiste caennais y raconte ses virées au stade et son amour pour l’actuel dixième de Ligue 1. En toute sincérité.

<iframe loading="lazy" title="FEU ROUGE - Le Feu Rouge et Bleu" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/chBDA1nc4M0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Xavier Gravelaine, Hippolyte Dangbeto ou Jesper Olsen attendait désespérément d’être validés dans des lyrics de l’autre artiste maison, Orelsan. Mais le rappeur en pleine promo pour son film a laissé cette faveur à ce fameux Antoine.

C’est l’feu > L’odeur de l’essence.

