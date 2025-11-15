S’abonner au mag
Coupe de France : Caen éliminé par un club de Régional 1

Orelsan avait donc raison.

Les temps sont durs pour le Stade Malherbe de Caen, d’ores et déjà éliminé de la Coupe de France, dès le septième tour. Un petit tremblement de terre en Normandie, où Bayeux a donc créé la sensation ce samedi à domicile (3-2), sous les yeux de 2 800 supporters ravis du spectacle par le club amateur. Caen avait pourtant ouvert le score, avant de voir Bayeux, son club partenaire, inscrire deux buts avant la mi-temps et un troisième en seconde période. La réduction du score signée Vinicius Gomes à une vingtaine de minutes de la fin n’a donc rien changé au dénouement de la partie et à la fiesta entre jeunes supporters et joueurs sur la pelouse.

Des images qu’on aime tous voir, sauf Kylian Mbappé actuellement.

Clash Kylian Mbappé-Orelsan : Caen encore secoué

