Gaël Clichy connaît la troisième division... sur Football Manager

Et les négociations de contrat en mode FM, ça va être quelque chose, ça aussi.

Nommé coach de Caen, Gaël Clichy a fait ses premiers pas dans son nouveau costume face à la presse. Alors qu’il a présenté sa vision pour le club, pour ce qui sera sa première comme numéro 1 sur un banc, l’ancien latéral s’est aussi fendu d’une déclaration aussi originale que passionnée, qui ravit déjà les fans de Football Manager (un peu moins ceux de Caen).

« Je suis un fan du jeu Football Manager depuis tout petit, a-t-il lancé devant les micros. Je prenais toujours des petits clubs, de deuxième, troisième division. » Pas sûr que la comparaison suffise à convaincre tout le monde dans un premier temps.

« Ma femme, avec qui je suis depuis 23 ans, me disait toujours : “Pourquoi tu fais ça ? Va prendre des tops teams, va gagner la Ligue des champions !”, poursuit-il. Et je lui répondais que moi, c’est quelque chose qui m’anime. »

« Compliqué d’être le nouveau Guy Roux »

Reste que malgré le joli clin d’œil, Clichy n’est pas dupe et sait évidemment qu’il faudra bien plus pour remonter, lui qui a souvent vanté son admiration pour le City de Guardiola : « Est-ce qu’un jour je serai capable de pouvoir créer ça ? En 2025, c’est compliqué d’être le nouveau Guy Roux. Le football évolue très vite, chaque année, de nouvelles idées arrivent, de nouveaux coachs arrivent. Il faut être à la page. »

Il n’y a peut-être pas un Guy Roux qui explose chaque année, mais après deux ans comme adjoint chez les Espoirs, Clichy continue de prendre son temps pour bâtir sa carrière, tout en misant sur la jeunesse et la formation.

S’il cherche des recrues à moindre coût, on peut déjà lui filer l’antisèche.

