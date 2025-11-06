Les 10 pépites à recruter dans Football Manager 2026

Après une année blanche, Football Manager a fait son retour cette semaine avec son opus 2026. Comme à chaque fois, les ordinateurs vont chauffer et les joueurs vont se mettre à la chasse aux pépites, à coups de rapports de recruteurs et de scouting aux quatre coins du monde. Voilà dix joueurs (et joueuses) à ramener dans votre club préféré.

→ Saba Kharebashvili (DG, Dinamo Tbilissi, 16 ans)

Chaque FM a son latéral gauche exotique qui vous rend fier d’avoir cliqué sur « Afficher les championnats non jouables ». Cette année, il vient de Géorgie, s’appelle Saba Kharebashvili et semble courir comme s’il devait attraper le bus tous les matins. Encore mineur à la sortie du jeu, il faudra patienter avant de le signer, mais soyez sûrs que vos scouts reviendront avec un rapport : « potentiel exceptionnel, aimerait s’adapter à la vie en Europe occidentale ». Traduction : il vaudra 45 millions dans deux saisons.

→ Gilberto Mora (MOC, Tijuana, 16 ans)

Dans un Mexique qui ne produit plus rien, Gilberto Mora est le nouveau génie absolu de ce FM. Petit par la taille – 1,68 mètre, soit seulement deux centimètres de moins que Lionel Messi –, le minot a encore le temps de grandir. Mora est un amoureux absolu du ballon, tellement que cette année, il jouera trois Coupes du monde. À 16 ans, il affiche déjà la gestuelle d’un Neymar version Santos. Avec 15 en contrôle de balle, 16 en technique et 16 en inspiration, que demander de plus ? Dans FM26, c’est typiquement le genre de joueur qui vous pousse à sacrifier l’équilibre de votre 4-3-3 pour un 4-2-3-1. Comptez 5 millions en plus, sans aucun doute… mais attention au permis de travail !

→ Matvey Kislyak (MDC, CSKA Moscou, 19 ans)

Si vous aimez les registas qui savent aussi tacler, Matvey Kislyak est fait pour vous. La Russie n’exporte plus grand monde, mais FM adore les profils « bunker intelligent » : volume de jeu à 15, anticipation à 14 et détermination à 19. Ce n’est pas un crack TikTok, c’est un mec qui fait le sale boulot, qui récupère, relance et se contente d’une note de 7,3 chaque week-end. Vous ne le verrez jamais dans un highlight YouTube, mais vos expected recoveries vont exploser. Oui, on est bilingues.

→ Joane Gadou (DC, Salzbourg, 18 ans)

C’est littéralement le cousin numérique d’Oumar Solet. Même gabarit (1,95 mètre), même sérénité, même capacité à claquer des montées balle au pied qui font peur à vos adjoints et, surtout, un défenseur central français qui nous vient d’Autriche, au RB Salzbourg. Gadou, c’est ce défenseur moderne que tout club de Ligue 1 rêve d’avoir : costaud, rapide, parfois un peu trop sûr de lui. Dans FM26, il vous fera vibrer à chaque interception, mais attention : il vous coûtera un carton rouge par saison, histoire de rappeler qu’il n’a que 18 ans.

→ Rayan (Ailier, VDG, 18 ans)

Il est là, notre Brésilien de la liste. Rayan, c’est ce gamin qu’on a vu douze fois dans les compils Wonderkids 2026 sur YouTube. Vitesse supersonique, frappe sèche, zéro repli défensif. Dans FM, il est parfait pour ceux qui aiment la transition à 200 km/h. Vous allez le signer à 18 ans, le titulariser immédiatement, il va tout écraser dans votre championnat et, au bout d’une saison ou deux à tout casser, demandera à partir. Le modèle économique du malheur.

→ Sami Bouhoudane (BU, 17 ans, PSV)

On reste offensif, mais mon Dieu qu’on les aime, nos attaquants du championnat néerlandais. 17 ans, formé au PSV – ça rappelle forcément la trajectoire de R9, non ? Il n’y a qu’à aller voir son triplé en début de saison en Youth League pour comprendre la polyvalence du type. C’est léger au niveau mental : Sami aime sortir en boîte de nuit. Mais tant qu’il met des doublés toute la saison, on va le laisser tranquille.

→ Nathan De Cat (MC, Anderlecht, 16 ans)

C’est le craquage de cette liste. Un crack déjà très cher, mais impossible de ne pas le citer. L’élégance belge en édition limitée. De Cat, c’est la classe flamande : la passe qui casse les lignes et le short bien repassé. Il n’a pas le visage rouge de De Bruyne après 50 minutes, mais il a la même propreté technique. Dans FM, il deviendra ce joueur discret qui fait tout tourner sans jamais râler. 16 ans, sûrement 16 ans de carrière vu la photo, mais vous sentirez sa présence à chaque possession. Le milieu rageux créateur par excellence.

→ Yang Min-hyeok (MOD/MOG, Portsmouth, 19 ans)

Il nous fallait une hype asiatique après Mitoma et Lee Kang-in : voici Yang Min-hyeok. Milieu offensif droit de 19 ans, pied droit chirurgical, inspiration à 17. Dans votre save, il fera des ravages dans un 4-2-3-1 si vous lui laissez la liberté créative. Il est vrai que le nouveau Son Heung-min coûte déjà sa dizaine de millions d’euros, mais dans deux saisons, Tottenham viendra vous le piquer par nostalgie. Vous pleurerez, mais vous encaisserez 40 millions dans les caisses.

→ Felicia Schröder (BU, BK Häcken, 18 ans)

La future reine. Les féminines débarquent cette année sur FM26, et on ne va pas les oublier dans cette liste. Felicia Schröder en sera la figure de proue. Avant-centre suédoise, instinct de tueuse et sang-froid impressionnant à seulement 18 ans, elle incarne parfaitement la nouvelle génération. C’est le genre de profil qui vous rappellera pourquoi vous aimez faire confiance à la jeunesse. Mais Felicia, c’est une numéro 9 moderne : elle sait lâcher le ballon, elle sait dribbler. On tient peut-être là notre prochaine Ballon d’or scandinave après Ada Hegerberg.

→ Smilla Holmberg (DD, Hammarby, 18 ans)

Encore une Suédoise ! Mais qu’est-ce que vous voulez qu’on vous dise ? Elles sont trop fortes, c’est tout. Smilla, c’est le genre de jeune déjà prête physiquement. Il ne lui manque plus qu’à être formée techniquement et tactiquement. On a envie de vous dire que c’est votre rôle, en tant que coach, de lui faire passer ce cap. Piston, pas avare d’efforts et déjà dotée d’une qualité de centre confirmée à seulement 18 ans, elle sera titulaire dans de brefs délais, c’est sûr et certain.

Ils auraient pu être cités : Jesse Bisiwu (17 ans, Club Bruges, AG), Kerem Matışlı (18 ans, Bursaspor, GK), Davinchi (17 ans, Getafe, DG), Kevin Mbundu (21 ans, So Foot Club, DD), Lennon Miller (18 ans, Udinese, MOC), Keyne Yamal (2 ans, Barcelone, AD), Kennet Eichhorn (15 ans, Hertha Berlin, MDC), Cristiano Ronaldo (40 ans, Al-Nassr, BU), etc.

