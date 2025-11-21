S’abonner au mag
  • Mondial U17
  • Quarts
  • Autriche-Japon (1-0)

L’Autriche en surprise à la Coupe du monde U17

CDB
Le petit devient très grand.

Victorieuse en quarts de finale du Mondial U17 face au Japon (1-0), l’équipe d’Autriche s’est qualifiée pour les demi-finales. Une première pour les jeunes Burschen, qui n’étaient jamais arrivés à ce stade de la compétition dans leur histoire. Depuis la première édition en 1985, les Autrichiens ne s’étaient qualifiés que deux fois pour une Coupe du monde (1997 et 2013), avec deux éliminations dès la phase de groupes.

L’Italie, autre invaincu

Emmenée par son duo Johannes Moser (FC Liefering, 6 buts)-Hasan Deshishku (Austria Vienne, 4 buts), l’équipe d’Autriche a remporté l’intégralité de ses matchs depuis le début de la compétition, n’encaissant qu’un seul petit but. Une performance remarquable, pour une équipe qui n’avait jamais remporté le moindre match en Coupe du monde dans son histoire. Après la rencontre, les minots autrichiens ont célébré comme il se doit dans les vestiaires, avec un joli clin d’œil à David Alaba et sa chaise de camping.

Tombeur sans détails de l’Angleterre au tour précédent (4-0), les joueurs de Hermann Stadler affronteront l’Italie au prochain tour, victorieuse face au Burkina Faso en quarts de finale (1-0) ce vendredi après-midi. Championne d’Europe en titre, la Nazionale reste aussi sur un 100% de victoires depuis le début du Mondial.

Envoyez directement cette équipe d’Italie à la Coupe du monde 2026.

La Turquie assurée d’aller en barrages, l’Autriche se rapproche du Mondial

CDB

