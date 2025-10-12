La Croatie gagne petit contre Gibraltar, le Danemark élimine la Grèce

Un petit programme pour conclure ce dimanche soir : quatre matchs, une victoire à l'arrachée qui relance tout, une élimination et une qualification toujours pas validée. Voici ce qu’il faut retenir.

Plus tôt dans l’après-midi, l’Écosse s’est imposée poussivement contre la Biélorussie, déjà éliminée (2-1).

Le Danemark devait donc impérativement l’emporter face à la Grèce pour reprendre la tête du groupe C, à la différence de buts. Mission accomplie pour les hommes de Brian Riemer, qui en collent trois à ceux de d’Ivan Jovanovic en première période dont deux dans les cinq dernières minutes. Un score qui ne reflète pourtant pas la physionomie du match et le fighting-spirit affiché par les Grecs, emmenés par un virevoltant Christos Tzolis, finalement récompensé de ses efforts à l’heure de jeu. Malheureusement pour l’honneur : incapable de recoller au score, la Grèce est officiellement éliminée. Quant à la première place du groupe, synonyme de qualification directe pour l’Amérique, elle se jouera entre le Danemark et l’Écosse lors de la dernière journée le 18 novembre à Hampden Park. Malheur au vaincu !

Victoire pour la Croatie, succès pour Lewandowski aussi

Jaylan Hankins, gardien des Lincoln Red Imps et de la sélection gibraltarienne, pourra écrire dans son CV sportif qu’il a stoppé un penalty de Lovro Majer au Gradski stadion de Varazdin. On retiendra davantage son petit exploit et ses six arrêts dans le jeu plutôt que les trois buts que lui ont distillé Fruk (en première période), Susic (en seconde) et Erlic (à la toute fin du temps additionnel). Service minimum pour les Croates (3-0), qui profitent du gadin des Tchèques plus tôt face aux Féroé (défaite 2-1) pour repasser seuls en tête du groupe L à deux journées de la fin. Ballotage favorable, donc. Dans le groupe G, la Pologne n’a pas non plus énormément forcé pour s’imposer chez son voisin lituanien (0-2). Les partenaires de Robert Lewandowski, deuxième buteur de la soirée, dépassent la Finlande (battue par les Pays-Bas) et pointent à trois longueurs du leader oranje qu’ils affronteront le 14 novembre avec la première place en ligne de mire.

La Roumanie sur le buzzer

Et alors qu’on se dirigeait vers le seul 0-0 du soir, l’Autriche avait déjà manqué son déplacement à Bucarest. Invaincus depuis le début de la campagne, les hommes de Ralf Rangnick avaient la possibilité, en cas de victoire, d’avoir neuf orteils sur dix en Amérique. Au lieu de ça, on a vu des Autrichiens apathiques (trois tirs sur l’ensemble de la rencontre) qui se sont contentés de subir les assauts roumains malheureusement inefficaces (deux tirs cadrés sur dix tentatives). Mais, preuve qu’il ne faut jamais partir avant la fin, les Tricolorii ont été récompensés à la toute dernière seconde : un centre enroulé du gauche de Hagi a trouvé la tête de Ghita, qui a trompé Schlager pour rebattre les cartes du groupe H.

Toujours en tête, l’Autriche n’a plus que deux points d’avance sur la Bosnie et cinq sur la Roumanie, qui entretient l’espoir d’une qualification. Quand on dit qu’il faut tuer le match d’entrée de jeu…

Croatie 3-0 Gibraltar

Buts : Fruk (30e), Sucic (78e), Erlic (90e+7) pour la Croatie

Danemark 3-1 Grèce

Buts : Höjlund (21e), Andersen (40e), Damsgaard (41e) pour le Danemark // Tzolis (63e) pour la Grèce

Lituanie 0-2 Pologne

Buts : Szymanski (15e), Lewandowski (64e) pour la Pologne

Roumanie 1-0 Autriche

But : Ghita (90e+5)

Le Danemark, les Pays-Bas et l’Autriche assurent, la Croatie piétine