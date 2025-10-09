Le Danemark, les Pays-Bas et l’Autriche assurent, la Croatie piétine

Cette nouvelle journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026 a été animée dans la zone Europe avec des cartons, un record mais aussi une belle boulette. Le résumé de cette folle soirée.

Dans cette journée de qualifications pour la Coupe du monde 2026, le Danemark n’a pas fait dans la dentelle en étrillant la Biélorussie chez elle (0-6) dans le groupe C. Rasmus Höjlund, l’attaquant de Naples, a été particulièrement brillant dans cette rencontre en inscrivant un doublé (19ᵉ, 45ᵉ) et en délivrant une passe décisive à Patrick Dorgu (45ᵉ+6). Son coéquipier Anders Dreyer a également planté deux pions. Avec ce large succès, les Danois devancent au classement l’Écosse à la différence de buts. La Tartan Army a eu bien plus de mal à se défaire de la Grèce (3-1). Menés au score peu après l’heure de jeu suite à un pion de Konstantinos Tsimikas (62ᵉ), les hommes de Steve Clarke ont pu compter sur Ryan Christie (64ᵉ), Lewis Ferguson (80ᵉ), puis Lyndon Dykes (90ᵉ+3), aidé par une énorme boulette du portier grec Konstantinos Tzolakis, pour renverser la rencontre.

Dans le groupe G, les Pays-Bas, eux, ont fait le job et conforté leur première place en croquant Malte (0-4). Cody Gakpo a claqué un doublé sur penalty (12ᵉ, 48ᵉ) avant que le Citizen Tijjani Reijnders, servi par l’ailier des Reds n’alourdisse le score (57ᵉ) En toute fin de rencontre, Memphis Depay, le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, n’a pas pu s’empêcher de participer à la fête (90ᵉ+3). Irvin Cardona et Teddy Teuma n’auront pas suffi. La Finlande, 3ᵉ, a d’abord été chahutée avant de renverser contre la Lituanie (2-1) mais sans un but du légendaire Teemu Pukki.

Marko Arnautovic signe un quintuplé face à Saint-Marin et devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Autriche ! Le multiplex en direct > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/zX2MJgz0XM — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 9, 2025

Une raclée, un record et de belles boulettes

Si vous vouliez du spectacle, il fallait assurément se brancher sur le groupe H. À domicile, l’Autriche a humilié Saint-Marin (10-0). L’inoxydable Marko Arnautović a pu gentiment mettre un quadruplé (8ᵉ, 47ᵉ, 83ᵉ, 84ᵉ) faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire de son pays avec 45 réalisations, tandis que le latéral Stefan Posch a planté un doublé (30ᵉ, 42ᵉ). Méchant. Surtout qu’au match aller il y avait déjà eu 0-4 pour la Das Team. Conséquence, les hommes de Ralf Rangnick prennent seuls les commandes du groupe avec un match en moins que son dauphin la Bosnie-Herzégovine, incapable de battre Chypre (2-2). Une rencontre marquée par l’immense boulette du gardien chypriote Neophytos Michael, qui a vu le ballon lui glisser des mains sur la réception d’un corner. Mené de deux buts, Chypre a retourné la situation en égalisant à la 90ᵉ+6 par l’intermédiaire d’Ioannis Pittas sur penalty.

Sinon, dans le groupe L, l’alléchante rencontre entre les deux premiers, la République tchèque et la Croatie, a accouché d’un triste match nul et vierge (0-0) tandis que les Îles Féroé, portées par ses ailiers Hanus (oui, oui) Sorensen et Arni Frederisberg, auteurs d’un doublé, ont signé la plus large victoire de leur histoire en compétition en écrasant le Monténégro, qui enchaîne un cinquième match sans victoire (TCC).

Biélorussie 0-6 Danemark

Buts : Froholdt (14ᵉ), Höjlund (19e, 45e), Dorgu (45e+6), Dreyer (66e, 78e)

Écosse 3-1 Grèce

Buts : Christie (64ᵉ), Ferguson (80ᵉ) et Dykes (90ᵉ+3) pour l’Écosse // Tsimikas (62ᵉ) pour la Grèce

Finlande 2-1 Lituanie

Buts : Källman (48ᵉ) et Markhiev (55ᵉ) pour la Finlande // Sirvys (25ᵉ) pour la Lituanie

Malte 0-4 Pays-Bas

Buts : Gakpo (sp, 12ᵉ et 48ᵉ), Reijnders (57ᵉ) et Depay (90ᵉ+3)

Chypre 2-2 Bosnie-Herzégovine

Buts pour Chypre : Laifis (45ᵉ+1) et Pittas (90ᵉ+6) // Katic (10ᵉ) et Michael (csc, 36ᵉ) pour la Bosnie-Herzégovine

Autriche 10-0 Saint-Marin

Buts: Schimd (7e), Arnautović (8ᵉ, 47ᵉ, 83ᵉ, 84ᵉ), Gregoritsch (24e), Posch (30e, 42e), Laimer (45e), Wurmbrand (76e)

République tchèque 0-0 Croatie

Îles Féroé 4-0 Monténégro

Buts : Sorensen (16ᵉ, 55ᵉ) et Frederiksberg (36ᵉ, sp, 72ᵉ)

