Les Îles Féroé signent un exploit

FC
Deux résultats positifs consécutifs, qui l’aurait cru ?

Auteurs de la plus belle campagne de qualifications pour une Coupe du monde de leur histoire, les Îles Féroé avaient déjà signé une victoire de poids devant le Monténégro ce jeudi en inscrivant quatre buts sans en prendre un. Mais l’éternel outsider a fait encore mieux ce dimanche, en battant la Tchéquie !

Contre toute attente, Hanus Sorensen a en effet ouvert le score à la 67e. Et si Adam Karabec lui a répondu une dizaine de minutes plus tard, Martin Agnarsson n’a pas traîné pour offrir un succès très surprenant à sa nation. Résultat : troisièmes, les locaux reviennent à un petit point des visiteurs.

Complètement fou !

Les Bleuets se chauffent aux Îles Féroé

