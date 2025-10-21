Thibaut Courtois allume encore la Liga et Javier Tebas

Ne comptez pas sur Thibaut Courtois pour la boucler.

Présent en conférence de presse à la veille de la réception de la Juventus en Ligue des champions, le gardien madrilène a alimenté la polémique autour du match de Liga délocalisé à Miami. Et il en a profité pour tacler le président de la Liga, Javier Tebas, comme il l’avait fait en juillet dernier : « Il fait des réponses publiques, sur les réseaux… Je n’ai jamais vu un président de Ligue parler de cette manière. Cacher ou détourner le fond de la protestation, c’est une censure, c’est une manipulation, et c’est grave. »

Magnífico don Thibaut Courtois retratando a Javier Tebas. pic.twitter.com/X6oQFv9NUj — Yasujiro Mizoguchi (@YasujiroOficial) October 21, 2025

Les joueurs ont ce week-end refusé de jouer les premières secondes des matchs, une action symbolique de protestation. Ce à quoi la Liga a répondu d’une façon peu orthodoxe : ne pas filmer le terrain pendant ce mouvement, tout en prétendant que cette protestation était « pour la paix ».

Courtois vole au secours de Vinicius

Chaud comme la braise face aux journalistes, le gardien belge a également sorti la sulfateuse pour défendre son coéquipier Vinicius Junior, qui traverse une période compliquée : « À 18 ans, beaucoup d’entre vous se sont moqués de lui. Il n’a rien fait de mal. Son entrée en jeu (face à Getafe) nous a permis d’être plus dangereux. »

Avant de conclure en prenant en exemple sur l’un de ses anciens coéquipiers de Chelsea, Diego Costa, connu pour son tempérament provocateur : « Il rendait fous les défenseurs de Premier League. Si Vini peut le faire (déstabiliser les adversaires), c’est parfait pour nous. L’important, c’est qu’il reste concentré et qu’il joue son jeu. »

L’intéressé appréciera.

