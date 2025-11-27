Kylian Mbappé agacé par la question d'un journaliste

Dépendance ? Quelle dépendance ?

Au terme de la victoire étriquée du Real Madrid sur la pelouse de l’Olympiakos (3-4), Kylian Mbappé a enchaîné les prises de parole. Auteur des quatre buts de la Casa Blanca durant la rencontre, dont un triplé en sept minutes, l’attaquant français a été interrogé par un journaliste sur la fameuse « Mbappé-dépendance » au Real. Une question qui ne lui a franchement pas plu.

« Je ne veux pas te manquer de respect, mais c’est une mauvaise question, a commencé le buteur madrilène. Chacun a une tâche dans l’équipe, la mienne, c’est de marquer des buts. Je peux dire que sans les autres joueurs, on ne gagne pas les matchs. Je ne pense pas une dépendance, ça, c’est un truc de journalistes. »

Mbappé préfère mettre en avant Vinicius

Auteur de 22 buts depuis le début de la saison sous le maillot merengue, Mbappé a fait trembler les filets plus de fois que tous ses coéquipiers réunis (18 buts). Pas assez pour une dépendance selon lui. Et il a même profité de l’occasion pour mettre en avant un de ses coéquipiers, Vinicius Junior : « C’est un honneur pour moi de jouer avec un joueur de sa qualité. Il comprend le foot comme peu. »

"Vinicius comprend le football comme peu de joueurs" 🔥 Kylian Mbappé plein d'éloges pour son coéquipier au Real Madrid 🇫🇷🤝🇧🇷#OLYRMA | #UCL pic.twitter.com/KvH1MU9Aam — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2025

Double passeur décisif ce mercredi soir contre l’Olympiakos, l’ailier brésilien rejoint un certain Karim Benzema au classement des passes décisives en Ligue des champions au Real Madrid (27), à seulement quatre longueurs d’un homme nommé Cristiano Ronaldo (31).

Tout ça alors qu’il veut s’en aller.

