Le Real domine l’Olympiakos grâce à un quadruplé de Mbappé

Olympiakos 3-4 Real Madrid

Buts : Chiquinho (8e), Taremi (52e), El-Kaabi (81e) pour les Grecs // Mbappé (22e, 24e, 29e, 60e) pour les Merengues

Pas contents ? Quadruplé.

En petite crise de confiance ces dernières semaines, le Real Madrid s’est fait peur, mais a pu compter sur le Kylian Mbappé des grands soirs pour tordre l’Olympiakos ce mercredi soir (1-4). Tout a pourtant (très) mal commencé pour les Merengues avec le but précoce des Grecs. À l’issue d’un jeu en triangle magique entre Daniel Podence, Ayoub El Kaabi et Chiquinho, le Portugais lâche un missile qui vient se loger au ras du poteau gauche (1-0, 8e). Magnifique.

Ce pion a l’effet d’un électrochoc pour Kylian Mbappé, qui enfile à ce moment-là sa cape de sauveur. D’une sublime passe de l’extérieur, Vinícius permet de lancer sa soirée à l’international français, qui glisse parfaitement le ballon sous Konstantinos Tzoliakis (1-1, 22e), avant de récidiver deux minutes plus tard en marquant de la tête (oui, oui) sur un service d’Arda Güler (1-2, 24e) puis de profiter d’un énième bonbon, cette fois de Camavinga, pour battre de nouveau Tzolakis en face à face (1-3, 29e). C’est tout simplement le deuxième triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions (6 minutes 42 secondes) avec seulement 30 secondes de plus derrière Mohamed Salah (6’12). Dingue.

Kyk’s déchaîné

Parce que cette soirée n’était pas assez folle, Mehdi Taremi décide de remettre un petit coup de pression à Madrid en réduisant l’écart d’une belle tête (2-3, 52e). Une nouvelle provocation pour le « Kyk’s », qui décide de calmer l’euphorie grecque en mettant un quatrième but, bien aidé par l’excellent travail de Vinícius sur le côté gauche (2-4).

Alors que tout semble plié, El-Kaabi ne souhaite pas en rester là et marque, lui aussi, de la tête pour préserver un mince espoir (3-4), mais le score n’évoluera pas. Grâce à un Mbappé XXL, les Merengues mettent fin à une série de trois matchs sans victoire et grimpent à la 5e place de cette phase régulière de la Ligue des champions.

Tout est dans la tête.

