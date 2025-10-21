« Un début compliqué au niveau comptable ne donne pas obligatoirement une issue défavorable », assure Sébastien Pocognoli

Histoire de mieux réussir sa première en C1 avec Monaco qu’en championnat.

Présent en conférence de presse à la veille de la réception de Tottenham, Sébastien Pocognoli, le nouveau coach de Monaco assure que « la pression est la même » qu’à l’Union Saint-Gilloise, son ancien club.

Un coach « satisfait » de sa première semaine à Monaco

Avec un seul point en deux matchs, les Monégasques doivent réagir face au dernier vainqueur de la Ligue Europa si ils veulent se replacer dans la course à la qualification, même si il n’y a « pas encore urgence » selon Pocognoli. Le tacticien belge a toutefois reconnu que la lourde défaite face à Bruges (4-1) « grille déjà un joker ». Pour autant l’ancien de l’USG confirme : « qu’un début compliqué au niveau comptable ne donne pas obligatoirement une issue défavorable à la fin de la campagne ».

« Le projet prendra du sens avec des résultats » 👊 #ASMTOT pic.twitter.com/ogBzSavwYi — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 21, 2025

Pour sa première sur le banc monégasque, Pocognoli n’a pas connu le scénario qu’il espérait. Les Monégasques ont concédé le nul face à Angers (1-1). L’ancien international belge se dit tout de même satisfait de sa première semaine sur le Rocher : « J’ai dû apprendre à connaître tout le monde. Énormément de meetings, énormément de préparations d’entraînement pour faire entrer le processus et des principes de jeu un peu différents le plus rapidement possible. » Reste plusieurs points sur lesquels Monaco doit s’améliorer pour la suite de la saison : « il reste un gros travail physique à faire si on veut aller dans l’intensité et le style de jeu que j’aime prôner. Le physique amène le mental, le mental, la confiance ».

Manque plus qu’à inscrire un but de plus que l’adversaire.