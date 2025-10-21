- C1
- J3
- Leverkusen-PSG
Le PSG débutera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos face à Leverkusen
Plusieurs surprises côté PSG.
Pas d’Ousmane Dembélé ni de Marquinhos dans le onze titulaire concocté par Luis Enrique, mais Senny Mayulu occupera bien le front de l’attaque parisienne aux côtés de Bradley Barcola.
Côté Leverkusen, Kasper Hjulmand s’est vu imposer un véritable casse-tête pour bâtir son équipe avec cinq joueurs blessés et se présente diminué face au PSG.
La composition du Bayer Leverkusen (3-4-3) : Flekken – Tapsoba, Badé, Andrich – Grimaldo, Garcia, Fernandez, Arthur – Poku, Kofane, Echeverri. Entraîneur : Kasper Hjulmand.
La composition du Paris Saint-Germain (4-3-3) : Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.En direct : Leverkusen - PSG (0-0)
