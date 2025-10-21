- C1
- J3
- Leverkusen-PSG (2-7)
Les notes du PSG à Leverkusen
Les Parisiens ont annihilé des Allemands dépassés. La faiblesse de l’adversité en C1 risque de ne pas aider le PSG dans la course au titre en Ligue 1...
Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier
Un arrêt pour Flekken, un arrêt pour Chevalier. Il y avait une grève des gardiens dont on n’était pas au courant ?
Achraf Hakimi
Toujours pas de but cette saison… C’est la saison dernière à l’envers ?
Illia Zabarnyi
Top 3 des choses plus utiles sous la douche que sur la pelouse :
– Gel douche
– Claquettes
– Illia Zabarnyi
Lucas Hernández
Humilier le Bayer Leverkusen ? Il a regardé plusieurs fois son maillot pour vérifier qu’il ne portait pas le logo du Bayern Munich.
Willian Pacho
Ça ne compte malheureusement pas comme son premier but en pro (hors sélection), puisqu’en face, ce n’était qu’une équipe amateur de la banlieue de Cologne.
Nuno Mendes
Imaginez ce supporter parisien qui est tombé dans le coma en février 2018 et qui passe de Yuri Berchiche à Nuno Mendes.
Warren Zaïre-Emery
Sympa de la part de Luis Enrique de lui donner un peu de temps de jeu lors de ce 64e de finale de Coupe de France, histoire de lui redonner un peu de confiance.
Vitinha
98% de passes réussies. Il a un super alibi concernant le braquage du Louvre : lui n’aurait pas perdu la couronne de l’impératrice Eugénie.
Senny Mayulu
Ce vieux briscard se rappelle que lorsqu’il avait 17 ans, le Bayer Leverkusen faisait peur à l’Europe… ah la la, ça remonte !
Khvicha Kvaratskhelia
Un but qui a rendu jaloux Jason Zahler, numéro un mondial de flipper. Remplacé par Ousmane Dembélé (63e, voir ci-dessous).
Ousmane Dembélé
Il a hâte de la sortie de Football Manager 26 pour pouvoir prendre les rênes du Bayer Leverkusen et redresser la situation.
Désiré Doué
Plutôt que d’octroyer deux gardes du corps à un mec condamné à cinq ans de taule, la police nationale ferait mieux de protéger les vrais joyaux qui font la fierté de la France.
Bradley Barcola
On retiendra qu’il est le premier joueur à avoir délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé post-Ballon d’or. On ne retiendra pas que sa passe était dégueulasse, en revanche.
Bayer Leverkusen
Robert Andrich
Un carton rouge à l’image de sa teinture blonde : stupide.
Aleix García
« – Et c’est comme ça que j’ai inscrit un but sensationnel en Ligue des champions, les enfants.
– C’était quoi le score, papa ?
– Allez, au lit. »
Par Léo Tourbe