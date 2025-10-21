S’abonner au mag
Les notes du PSG à Leverkusen

Par Léo Tourbe

Les Parisiens ont annihilé des Allemands dépassés. La faiblesse de l’adversité en C1 risque de ne pas aider le PSG dans la course au titre en Ligue 1...

Les notes du PSG à Leverkusen

Paris Saint-Germain

Lucas Chevalier

Un arrêt pour Flekken, un arrêt pour Chevalier. Il y avait une grève des gardiens dont on n’était pas au courant ?

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Achraf Hakimi

Toujours pas de but cette saison… C’est la saison dernière à l’envers ?

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Illia Zabarnyi

Top 3 des choses plus utiles sous la douche que sur la pelouse :

– Gel douche
– Claquettes
– Illia Zabarnyi

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lucas Hernández

Humilier le Bayer Leverkusen ? Il a regardé plusieurs fois son maillot pour vérifier qu’il ne portait pas le logo du Bayern Munich.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Willian Pacho

Ça ne compte malheureusement pas comme son premier but en pro (hors sélection), puisqu’en face, ce n’était qu’une équipe amateur de la banlieue de Cologne.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nuno Mendes

Imaginez ce supporter parisien qui est tombé dans le coma en février 2018 et qui passe de Yuri Berchiche à Nuno Mendes.

Note de la rédaction 8.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Warren Zaïre-Emery

Sympa de la part de Luis Enrique de lui donner un peu de temps de jeu lors de ce 64e de finale de Coupe de France, histoire de lui redonner un peu de confiance.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Vitinha

98% de passes réussies. Il a un super alibi concernant le braquage du Louvre : lui n’aurait pas perdu la couronne de l’impératrice Eugénie.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Senny Mayulu

Ce vieux briscard se rappelle que lorsqu’il avait 17 ans, le Bayer Leverkusen faisait peur à l’Europe… ah la la, ça remonte !

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Khvicha Kvaratskhelia

Un but qui a rendu jaloux Jason Zahler, numéro un mondial de flipper. Remplacé par Ousmane Dembélé (63e, voir ci-dessous).

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ousmane Dembélé

Il a hâte de la sortie de Football Manager 26 pour pouvoir prendre les rênes du Bayer Leverkusen et redresser la situation.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Désiré Doué

Plutôt que d’octroyer deux gardes du corps à un mec condamné à cinq ans de taule, la police nationale ferait mieux de protéger les vrais joyaux qui font la fierté de la France.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bradley Barcola

On retiendra qu’il est le premier joueur à avoir délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé post-Ballon d’or. On ne retiendra pas que sa passe était dégueulasse, en revanche.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bayer Leverkusen

Robert Andrich

Un carton rouge à l’image de sa teinture blonde : stupide.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Aleix García

« – Et c’est comme ça que j’ai inscrit un but sensationnel en Ligue des champions, les enfants.

– C’était quoi le score, papa ?

– Allez, au lit. »

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Léo Tourbe

