Neymar alimente les comparaisons avec Vinicius

Júnior contre Júnior > Kramer contre Kramer.

Neymar da Silva Santos Júnior connaît une fin de carrière très difficile. Ses innombrables blessures ont contraint l’ancien joueur d’Al-Hilal à manquer 64 matchs depuis 2020. Désormais habitué aux longues convalescences, il reste pourtant au fantasque brésilien deux choses pour se distinguer : ses accomplissements passés et son activité sur les réseaux sociaux. N’en déplaise à Vinicius.

Comparaison est-elle raison ?

Sans s’exprimer directement, Neymar a liké une publication X comparant ses statistiques et son nombre de trophées à ceux de l’ailier du Real Madrid à 25 ans (soit l’âge actuel de ce dernier). Et les chiffres ne sont pas flatteurs pour « Vini Jr ». Florilège : 320 buts contre 137, 186 passes décisives contre 103, 16 titres collectifs contre 14. Pour éviter la polémique, le Ney a rapidement retiré son like… trop tardivement.

Neymar a lâché un like (et l'a retiré dans la foulée) sur une vidéo qui le comparait à Vinicius à 25 ans. 🇧🇷🤐 On peut voir dans cette comparaison que le Ney a plus de : - Buts (320 - 137) - Passes décisives (186 - 103) - Titres collectifs (16 - 14) - Titres individuels (15 -… pic.twitter.com/elRLkSHXLU — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 21, 2025

Plus cruelle encore pour le 2e au Ballon d’or 2024, la publication donne le détail des carrières internationales des deux hommes à 25 ans : 7 buts pour le Madrilène, contre 50 buts pour le meilleur marqueur de l’histoire de la sélection brésilienne. Cependant, le titulaire du compte X se garde bien de mentionner que parmi les trophées collectifs, Vini a déjà remporté 2 ligue des champions et pourrait en gagner d’autres, alors que Neymar s’est arrêté (sûrement définitivement) à une coupe aux grands oreilles.

Rappelons qu’ils pourraient être coéquipiers au prochain Mondial.

