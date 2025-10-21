S’abonner au mag
Neymar alimente les comparaisons avec Vinicius

Júnior contre Júnior > Kramer contre Kramer.

Neymar da Silva Santos Júnior connaît une fin de carrière très difficile. Ses innombrables blessures ont contraint l’ancien joueur d’Al-Hilal à manquer 64 matchs depuis 2020. Désormais habitué aux longues convalescences, il reste pourtant au fantasque brésilien deux choses pour se distinguer : ses accomplissements passés et son activité sur les réseaux sociaux. N’en déplaise à Vinicius.

Comparaison est-elle raison ?

Sans s’exprimer directement, Neymar a liké une publication X  comparant ses statistiques et son nombre de trophées à ceux de l’ailier du Real Madrid à 25 ans (soit l’âge actuel de ce dernier). Et les chiffres ne sont pas flatteurs pour « Vini Jr ». Florilège : 320 buts contre 137, 186 passes décisives contre 103, 16 titres collectifs contre 14. Pour éviter la polémique, le Ney a rapidement retiré son like… trop tardivement.

Plus cruelle encore pour le 2e au Ballon d’or 2024, la publication donne le détail des carrières internationales des deux hommes à 25 ans : 7 buts pour le Madrilène, contre 50 buts pour le meilleur marqueur de l’histoire de la sélection brésilienne. Cependant, le titulaire du compte X se garde bien de mentionner que parmi les trophées collectifs, Vini a déjà remporté 2 ligue des champions et pourrait en gagner d’autres, alors que Neymar s’est arrêté (sûrement définitivement) à une coupe aux grands oreilles.

Rappelons qu’ils pourraient être coéquipiers au prochain Mondial.

Le match amical entre le Brésil et la Tunisie se jouera (encore) en France

