Neymar a-t-il joué son dernier match avec Santos ?

Neymar et les blessures acte 198.

Comme cela est arrivé des dizaines de fois ces dernières années, Neymar s’est blessé. Et visiblement d’après le site brésilien Diario do Peixe, cette blessure n’a rien d’anodin puisqu’il s’agit d’une lésion de niveau 2 du muscle fémoral de la cuisse droite et pourrait nécessiter une absence de trois mois.

Désormais, plusieurs questions se posent : Neymar fera-t-il la Coupe du monde alors qu’il va manquer les deux prochains rassemblements et que Carlo Ancelotti a demandé à ce qu’il soit « à 100% physiquement » ? Neymar jouera-t-il encore avec Santos alors que son contrat se termine en décembre ? Neymar va-t-il en profiter pour améliorer son niveau au Poker ? Ou va-t-il préférer jouer à Counter-Strike ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans les prochaines semaines.

Ça serait quand même dommage que la belle histoire se termine ainsi avec Santos.

