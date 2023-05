Neymar like une vidéo qui allume Mbappé et la direction du PSG

Il est en forme sur les réseaux sociaux.

Eloigné des terrains depuis le 20 février, Neymar n’a plus que les réseaux sociaux pour briller. Et s’il s’y montre plutôt efficace, ça n’a pas le don de plaire à tous. Le Brésilien a liké plusieurs publications qui décrédibilisent son club et ses coéquipiers. Après les manifestations devant son domicile, il a aimé une vidéo sur Instagram qui détruit Kylian Mbappé, œuvre de Fui Clear, qui se présente comme « commentateur sportif » sur ses réseaux sociaux où il compte plus d’un million d’abonnés sur TikTok et plus de 100 000 sur Instagram.

Sans source fiable, on pouvait écouter l’influenceur descendre toute l’institution du PSG et Kylian Mbappé, pour défendre Neymar et Messi. « Il (Mbappé) pense qu’il est dieu maintenant. Donc les supporters du PSG continuent de lui vouer un culte et vouloir que Messi et Neymar partent pour qu’il soit plus heureux. »

📲 Hier, Neymar 🇧🇷 a liké une vidéo sur Instagram. 🗣️ : « Au lieu de protester contre la direction horrible, les supporters continuent de protester contre Neymar et Messi. » Voici pour vous la traduction des propos tenus par Ofuiclear dans sa vidéo. ⤵️ #PSG pic.twitter.com/L3cvFRpEDt — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 4, 2023

Instagram, le seul endroit où Neymar peut encore marquer des points.

« On ne se sent plus respectés »