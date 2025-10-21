S’abonner au mag
José Mourinho rend hommage à Sir Bobby Robson

Là où tout a commencé.

Présent en conférence de presse ce lundi, avant la rencontre entre Newcastle et Benfica en Ligue des champions, José Mourinho a profité de l’occasion pour rendre hommage à celui qui a entraîné les Magpies de 1999 à 2004, Sir Bobby Robson.

Cet ancien joueur de West Brom et Fulham, décédé en 2009, a en effet lancé Mourinho dans sa carrière d’entraîneur, en l’intégrant dans son staff au FC Barcelone en 1996. « Sir Bobby est une légende ici. Et en Angleterre, quand on est une légende, c’est pour de nombreuses raisons. Il m’a emmené à Barcelone, et il m’a accordé une grande confiance », a témoigné l’ex-entraîneur de Fenerbahçe.

Benfica est à la peine

Après deux défaites en deux rencontres face à Qarabağ (2-3) puis Chelsea (0-1), Benfica est 33e de la phase de ligue, et doit se relancer. Le déplacement à Newcastle n’est pas des plus simples, mais les Lisboètes veulent éviter de s’enfoncer encore un peu plus dans les méandres du classement.

Mourinho a conclu sa prise de parole en faisant son autocritique : « J’ai essayé de rendre tout ce qu’il (Bobby Robson) m’avait apporté, mais qu’est-ce que moi je lui ai apporté ? Je ne sais pas, mais j’ai donné tout ce que j’avais. »

Les supporters espèrent qu’il donnera autant pour Benfica.

CDB

