José Mourinho rend hommage à Sir Bobby Robson

Là où tout a commencé.

Présent en conférence de presse ce lundi, avant la rencontre entre Newcastle et Benfica en Ligue des champions, José Mourinho a profité de l’occasion pour rendre hommage à celui qui a entraîné les Magpies de 1999 à 2004, Sir Bobby Robson.

Cet ancien joueur de West Brom et Fulham, décédé en 2009, a en effet lancé Mourinho dans sa carrière d’entraîneur, en l’intégrant dans son staff au FC Barcelone en 1996. « Sir Bobby est une légende ici. Et en Angleterre, quand on est une légende, c’est pour de nombreuses raisons. Il m’a emmené à Barcelone, et il m’a accordé une grande confiance », a témoigné l’ex-entraîneur de Fenerbahçe.

Benfica est à la peine

Après deux défaites en deux rencontres face à Qarabağ (2-3) puis Chelsea (0-1), Benfica est 33e de la phase de ligue, et doit se relancer. Le déplacement à Newcastle n’est pas des plus simples, mais les Lisboètes veulent éviter de s’enfoncer encore un peu plus dans les méandres du classement.

'He's a legend here and he loved this club. He gave everything to this club and he would have been so happy with the Cup victory last year' Jose Mourinho's words on Sir Bobby Robson ❤️ pic.twitter.com/Sptw2qA2SH — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 20, 2025

Mourinho a conclu sa prise de parole en faisant son autocritique : « J’ai essayé de rendre tout ce qu’il (Bobby Robson) m’avait apporté, mais qu’est-ce que moi je lui ai apporté ? Je ne sais pas, mais j’ai donné tout ce que j’avais. »

Les supporters espèrent qu’il donnera autant pour Benfica.

Une bonne petite sieste dominicale entre le FC Porto et Benfica