Steven Fletcher scotché par les ultras lors de son prêt à l’OM

Choqué, mais pas déçu.

Dans un épisode du podcast de Ben Foster (The Ben Foster Podcast), Steven Fletcher est revenu sur sa courte aventure à l’Olympique de Marseille. Prêté six mois par Sunderland durant la saison 2015-2016, l’attaquant écossais a été marqué positivement par les supporters : « Les ultras de Marseille étaient incroyables. Dès mon arrivée à l’aéroport, ils m’ont accueilli en nombre. Au stade Vélodrome, ils étaient placés derrière chacun des buts et leurs chants se répondaient, c’était fou. »

Surpris par le choix de Marseille

Dans ce podcast, l’homme de 38 ans, qui a pris sa retraite en septembre dernier, a raconté la fois où lui et ses coéquipiers ont été chahutés par ses mêmes ultras : « Ils avaient allumé des fumigènes et parlaient très fort au mégaphone, raconte l’Écossais. On était encerclés par eux qui nous criaient dessus comme un professeur engueule un élève. Je n’ai rien compris à ce qu’ils nous ont reproché, mais ça semblait mauvais. » Mis de côté par son entraîneur à cause d’une blessure, Fletcher a avoué avoir été surpris par le choix du club phocéen puisqu’il devait plutôt signer en Chine. Finalement, l’avant-centre a marqué trois buts en 18 matchs avec l’OM, qui a terminé à une décevante 13ᵉ place au classement cette saison-là.

Pas sûr que les Marseillais soient aussi positifs sur ce prêt.

